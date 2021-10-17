Diş Sararması Sebeplerine Dikkat Edilmeli!

Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kay a konu hakkında bilgiler verdi.

Diş beyazlatma işlemi bir diğer adıyla diş ağartma, FDI onaylı bir uygulamadır. Diş hekimi koltuğunda yapıldığında dişlere herhangi bir zararı olmadığı araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Hekim kontrolünde jel formda preparatlar uygulanarak yapılan beyazlatma işlemi tek seansta daha beyaz dişlere kavuşmayı mümkün kılar.

Renk değişikliğine uğramış dişler çağımızın en büyük estetik problemidir. Renklenmiş dişlerin hastalarda iletişim problemlerine yol açması bu kanıyı destekler.

Dişlerin Sararmasının Sebebi Nedir?



Puro, pipo, sigara gibi tütün ürünleri diş yüzeyinde yeşil, kahverengi, siyah renklenmelere sebep olmaktadır. Kola, çay, kahve gibi içecekler, içerdikleri gallik asit deriveleri ve tannin gibi renklendirici maddelerle kahve-siyah renk tonlarında renklenmelere yol açmaktadır. Kırmızı biber, vişne ve karadut da mor ve siyah renklenmelere sebep olmaktadır.



Bazı antibiyotik grupları ve doğru uygulanmayan kanal tedavisi uygulamaları da renklenmeye sebep olabilir.

Diş Beyazlatma İşlemi Nasıl Uygulanır?



Klinik ortamında, beyazlatma jelleri dişlerin üzerine uygulanarak ışık kay nakları yardımı ile aktive edilir. On beş dakika içinde birkaç ton beyazlık yakalamak mümkündür. Renk değişikliği miktarına bağlı olarak bir seans daha uygulanabilir.

Çeşitli Maddeler Kullanarak Beyazlatma Yapılmamalı



Tarifi alınan çeşitli yöntemleri kullanarak beyazlatma yapılmamalıdır. Bu yöntemler dişlerde aşınmalara sebep olur. Geri dönüşümsüz hasarlar dişlerde kalıcı madde kay ıplarına ve hassasiyete neden olabilir.

Karbonat ve limon suyu kullanılarak yapılan yöntemler diş sağlığı açısından son derece tehlikelidir. Unutulmamalıdır diş bir organdır ve ağız içerisinde köklerinden aldığı mineraller sayesinde yaşar. Dişleriniz cansız değildirler. Dişler üzerinde gerçekleşen her işlem doruluğu bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler ile doktor kontrolünde uygulanmalıdır.

Herkes Beyazlatma Yaptırabilir mi?



Beyazlatma işlemi dişlerin mine tabakasında gerçekleşen bir reaksiyondur. Mine tabakası yeterli olmayan dişlerde ve mine tarafından korunmayan ağız ortamında açığa çıkmış kök yüzeylerinde uygulanmaz. Bazı kalıtsal hastalıklar sonucu mine yüzeyi oluşmamış ve yoğun diş sıkma sonucu mine yüzeyleri aşınmış bireylerde uygulanmaz.

Diş Beyazlatma İşlemi Ağrılı Bir Uygulama mıdır?



Beyazlatma jelleri uygulanırken diğer dokular ve diş etleri korunur. Diş etlerinde beyazlatma sonrası oluşabilecek renk değişiklikleri geçicidir. Beyazlatma sonrası çok hızlı bir şekilde geriler. Beyazlatma işlemi sırasında hasta herhangi bir ağrı hissetmez ve günlük yaşamına sorunsuz dönebilir.

Sadece Tek Bir Dişteki Renklenmenin Sebebi Nedir?



Geçmiş veya yakın zamanda görülen travma sonucu canlılığını yitiren dişlerin kurumuş bir yaprak gibi renk değişikliğine uğraması mümkündür. Bu durumda sadece tek bir dişe internal (içsel) beyazlatma yapılabilir.

Kanal tedavisinin doğru uygulanamadığı durumlarda dişlerde renklenmeler olabilir. Tedavisi tek diş için uygulanan internal beyazlatma yöntemidir.

Beyazlatma İşleminin Kalıcılığı Ne Kadardır?

