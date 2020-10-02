  • BIST 1.144
  • Altın 476,488
  • Dolar 7,7449
  • Euro 9,0810
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi

Diş Sıkmak Dişleri Olumsuz Etkiliyor !

» »
"insan vücudunun kemiklerden kaslara dişlerden sinire kadar birbirlerine her saniye mesaj ileten ve temelden bağlı bir makine olduğunu söyleyen Uzman Diş Hekimi Burak Kapılı diş sıkmanın dişleri olumsuz etkilediğini söyledi."
Diş Sıkmak Dişleri Olumsuz Etkiliyor !

Dişler kemikler içinde bulunur ve dişleri kemiğe bağlayan liflerin etrafında reseptörler vardır. Kişi yemeği ağzına aldığında bu liflerin etrafındaki hareket algılayıcılar devreye girer ve dişlerin üzerine gelecek kuvvetleri tek tek ayarlar. Yemek yemek hareketinin ilk sinyali alındığında beyin bunu 50Nde diş üzerinde sabitler. 51N olduğunda ise bir şeylerin ters gittiğini algılar ve basıncı keser. İnsan bilinç dışı veya bilinçli olarak dişlerini sıktığında bu mekanizmaya zarar verir. 

Diş sıkmanın en çok olduğu anın uyku hali olduğunu belirten Uzm. Dt. Kapılı Uykuda bilinçaltı şekilde kontrolü ele aldığından dişlerin üzerine gelen kuvvetler değerlendirilemez ve istem dışı fazla kuvvetler dişler üzerinde yoğunlaşır. Uykuda diş sıkma probleminin en önemlisi ise bilinç altımızın gün içerisinde yaşanan olaylar neticesinde alt bilinçte oluşan stres gece devreye giren bilinç altının dışa vurumu olarak diş sıkmaya dönüşüyor. Dişler üzerinde bulunan ve besinleri daha rahat öğütmemize olanak sağlayan girinti ve çıkıntılar git gide silinerek dişlerin düzleşmesine sebep olarak erken yaşta daha yaşlı dişlere sahip olmanıza neden olabilir. ifadelerini kullandı.

Dişlerin kapanmasını sağlayan kaslar yoğun çalıştığında şişeceğini ve ağrılı kasılmalara neden olabileceğini kaydeden Uzm. Dt. Kapılı Diş sıkan hastaların yanaklarında ve şakak kemiklerindeki şişlik ve ağrının sebebi budur. Gün içerisinde en fazla 2 saat yemek yerken kullandığımız çene eklemimiz uykuda diş sıkarak 8 saat süresince çalışacağından yapısal bozukluk ve eklem etrafındaki yapı taşlarına zarar verebilir. Bir diş hekimi diş sıkmanızı engelleyemez ama diş sıkmanın dişlerinize ve ekleminize verdiği zararı engelleyebilir. Bu zararlar geri dönüşümsüz olmadan hekime gözükmek çok önemlidir. Diş sıkmanın temel sebebi olan stres engellenmeli ve bununla ilgili yardım alınmalıdır.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika - Çarpıcı araştırma sonucu: Koronavirüsü yenen her 10 kişiden 9'unda görülüyor!02 Ekim 2020 Cuma 08:46
  • Covid-19 dişe de zarar veriyor!01 Ekim 2020 Perşembe 21:50
  • Uyumadan önce neden süt içmeliyiz?01 Ekim 2020 Perşembe 21:20
  • Uzmanından yaşlılığı erteleyen ve ömrü uzatan kurallar01 Ekim 2020 Perşembe 20:45
  • Yaşlılarda en sık görülen hastalıklar bunlar çıktı!01 Ekim 2020 Perşembe 20:31
  • Astrolojiye göre Koronavirus...01 Ekim 2020 Perşembe 20:15
  • Kahvenizi vitamin deposu haline getirmenin 6 yolu01 Ekim 2020 Perşembe 20:08
  • Uzmanlar:Çocuğunuza olumsuz soru sormayın!01 Ekim 2020 Perşembe 19:30
  • Pandemi sürecinde kaygıyı azaltacak 6 öneri01 Ekim 2020 Perşembe 18:05
  • Hem zatürreden hem de Covid-19'dan koruyan yöntem!01 Ekim 2020 Perşembe 16:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti