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Diş Sıkmanın Yol Açtığı Sorunlar

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Diş Sıkmanın Yol Açtığı Sorunlar
Diş Sıkmanın Yol Açtığı Sorunlar

DİŞ SIKMAK PSİKOLOJİK BİR RAHATSIZLIK!

Açıklamalarını sürdüren ağzı ve diş sağlığı uzmanı Geçkili, ''Diş sıkma rahatsızlığı, psikolojik, genetik ve stres faktörlerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok hastada beraberinde psikiyatrik belirtilerin de bulunuşu gözlemlenmiştir. Bu sendrom ile ilgili yapılan çalışmalarda, hastaların psikolojik ve psikiyatrik açıdan da değerlendirilmelerine ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Psikolojik etkenler var olan ağrıyı ve yakınma şiddetini artırarak ağrıyı gidermek için uygulanan tedavilere yanıtı azaltabilmektedir. Yapılan çalışmalarda stresli ve yorucu günlerin ardından diş sıkmak veya diş gıcırdatmak da artış ortaya çıkmaktadır. Diş sıkmanın anksiyete, sinir, kaygı ve depresyon ile ilişkisi olduğu bilinmektedir.'' diye ifade etti.

DİŞ SIKMA NELERE YOL AÇAR?

- Diş sıkma sonucunda dişlerde, eklemlerde, dokularda gerilmeler ve ağrılar meydana gelebilir.

- Diş sıkma diş aşınmalarına sebep olabilir.

- Diş sıkma devam ettiği sürece diş minesinde çatlaklar, dişlerde hassasiyet,  mine kırıkları ve renklenme meydana gelebilir.

- Diş sıkma kemik erimesi ve diş eti çekilmesine neden olabilir.  

- Diş sıkma rahatsızlığı baş ağrısına sebep olur.

- Diş sıkma yüz kaslarında ve çiğneme kaslarında büyümeye sebebiyet verir bunun sonucunda da uzun dönemde kare çene görünümüne neden olabilmektedir. 

DİŞ SIKMA RAHATSIZLIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Diş sıkma rahatsızlığı hakkında tedavi yöntemini açıklayan Geçkili, ''Diş sıkma sorunlarına karşı bir çok tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hekimler ilk aşamada daima geri dönüşü olan konservatif tedavilere başvurmalıdır. Şeffaf plaklar bu yöntemlerden biridir. Aşırı diş sıkan kişilerde hekim kontrolünde antidepresan ilaçlar ya da kas gevşetici reçete edilebilir. İlaç tek başına bir tedavi yöntemi değildir mutlaka şeffaf plak ile beraber kullanılmalıdır. Düzenli kontrollerle uzun ve kısa dönemde ortaya çıkabilecek zararlar önlenebilir.'' diyerek önemli bilgileri paylaştı.

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