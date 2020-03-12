Diş Tabipleri Odası Diş Hekimlerinden Acil Durumlar Harici Hasta Almamaları Ve Mevcut Hastalarını Ertelemelerini İstedi

Diş Tabipleri Odası, Coronavirus’ün yayılmasını engellemek amacıyla, diş hekimlerinden, acil durumlar harici hasta almamaları ve mevcut hastalarını ertelemelerini istedi.

Oda Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant, yaptığı yazılı açıklamada, Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak görülen Coronavirüs’e karşı ülkede alınan önlemlerin salgının yayılmasını engelleme noktasında önem arz ettiğini belirterek, şöyle dedi:

“Bulaşın damlacık yolu ile gerçekleştiği Coronavirus’ün yayılmasını engellemek amacıyla, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası tüm kamu hastahanelerinde, özel hastahanelerde görevli ve / veya serbest çalışan, söz konusu virüsün yayılmasında en yüksek risk gruplarından biri olan diş hekimlerinin acil durumlar harici hasta almamaları ve mevcut hastalarını ertelemeleri önemle rica olunur.

Hastaların ise acil bir durum olmadıkça bulaş ve yayılımın önlenmesi adına diş tedavilerini ertelemeleri; ancak acil durumlarda diş hekimlerine başvurmaları toplum sağlığını korumak adına önemlidir. Bu konuda duyarlılık göstererek virüsün yayılmasına engel olabilir; olası bulaşların önüne geçebiliriz.”