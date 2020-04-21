Diş Tabipleri Odası: “kendimiz için değil sadece çalışanlarımıza maaş katkısı talep etmiştik”

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, yaptıkları açıklama tam okunmadan kendilerine eleştiriler yapıldığını, haksız eleştirilerin kendilerini üzdüğünü belirterek, “kapalı kalmak zorunda kalan ve geliri sıfıra düşmüş iş yerleri olarak bizler kendimiz için değil sadece çalışanlarımıza maaş katkısı talep etmiştik” dedi.

Oda Başkanı Dr. Ahmet Özant, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“İki önemli konuyu gündeme getirmiştik: 1.Özel sektör tarafından ithalinde sıkıntılar yaşanan koruyucu ekipmanlar konusu. 2. Risk altında olan diş hekimlerinin, koruyucu ekipmanları tedarik edilemediği için, özel Kliniklerinin çalışamadığı konusu.

Kapalı kalmaktaki esas amacımız ise bulaşın yayılmasını önlemektir. Hükümetin açık olan sektörler kapsamında tuttuğu, fakat kapalı kalmak zorunda kalan ve geliri sıfıra düşmüş iş yerleri olarak bizler kendimiz için değil sadece çalışanlarımıza maaş katkısı talep etmiştik.

Ne yazık ki yazımız tam olarak okunmadan, sadece gazete başlığına bakarak bizleri eleştirenler olmuştur. Bilerek veya bilmeyerek yapılan bu haksız eleştiriler bizleri çok üzmüştür.

Konunun yanlış anlamalara ve gereksiz spekülatif haberlere neden olmaması için tekrar kamuoyunun bilgisine getiriyoruz.”

Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, açıklamasında, “Salgın durumunda standart koruyucu önlemlere ilaveten dikkat edilmesi gereken basamaklar” konusundaki uyarıları da tekrarladı.