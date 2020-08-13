Diş Tabipleri Odası’ndan Eleştiri geldi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Ahmet Özant, Sağlık Bakanlığı kararıyla Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezinde bulunan Diş Hekimliği servisinin yarın özel bir fakültenin kliniklerine ait binaya taşınacak olmasını eleştirdi ve bunun kabul edilebilir olmadığını savundu.

Servisin taşınmasının büyük aksaklıklara yol açacağı uyarısında bulunan Özant, “Devletin, hiçbir ücret talep etmeyen Özel Sağlık Kurumlarına ait kliniklerinde bu hizmeti vermeyi kabul etmesi, hele de hiçbir protokol yapılmadan bunun gerçekleşmesi çok ciddi kaygılara neden olmakla beraber yasalara aykırıdır ve ciddi devlet yönetimi anlayışına da ters düşmektedir” dedi.

“BEKLENEN İKİNCİ DALGAYA HAZIR OLAMADIK”

Salgın başladığı zamanlarda kapanma ve izole olma adımını çok iyi uygulayan hükümetin, devamında atılması gereken doğru adımları atmadığını ve iyi organize olamadığını ileri süren Özant, “Beklenen ikinci dalgaya hazır olamadık” ifadesini kullandı.

Bu süreçte gerekli cihazların ve yatak sayısının artırılması gerektiğini, Sağlık Bakanlığı’nın ise, yeterli solunum cihazı ve yatak olduğunu, bu amaçla ayaktan tanı merkezinin üst katında bulunan odaların alt yapılarının hazır olduğunu ve gerektiğinde cihazların bağlanıp kullanılabileceğini ifade ettiğini hatırlatan Özant, hükümete yönelik iddialarını ve sorularını şöyle aktardı:

“Peki soruyoruz, Ayaktan tanı merkezinin üst katı Covid-19 hastaları için aylar öncesinden düzenlenirken alt katta hizmet veren servisler ne olacaktı hiç düşünmediniz mi? Geçen bu kadar zamanda nasıl çözümler planladınız? Oradaki servisler nereye gidecek ? Maalesef hiç bir hazırlık yapılmadı. Şimdi Hastanedeki Covid servislerinin yatakları dolunca Ayaktan Tanı merkezinin tamamının kullanımı akla geldi. Bu nedenle alt kattaki servislerin taşınması ve binanın tamamının Covid-19 koğuşu olması kararlaştırıldı. Alelacele kararlarla yine panik halinde çareler düşünülüyor. Peki, çok fonksiyonel olan ve planlı bir şekilde yapılıp hizmet veren Ayaktan Tanı Merkezindeki, Kolonoskobi, gastroskobi, Emzirme polikliniği, odyometri, göğüs hastalıkları, Kalp cerrahisi, Efor testi ünitesi, Echo, uyku laboratuvarı ve Diş Hekimliği ve Çene Cerrahisi operasyonlarının yapıldığı polikliniklerin durumu ne olacak?”.

KKTC’nin ekonomik gücünün yeterli olduğu açıklamalarına rağmen bir Pandemi Hastanesinin inşa edilmediğini söyleyen Özant, ülkenin yeni bir hastaneye ihtiyacı olduğunun herkes tarafından bilindiğine dikkat çekti ve yeni hastane bitmiş olsaydı, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin büyük bir kısmının Covid-19 Koğuşu veya tamamını Pandemi Hastanesi olarak kullanılabileceğini ifade etti.