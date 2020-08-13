  • BIST 1.117
  • Altın 454,607
  • Dolar 7,3088
  • Euro 8,6589
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKA1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Diş Tabipleri Odası’ndan Eleştiri geldi.

» »
Diş Tabipleri Odası Diş Hekimliği Servisinin Yarın Özel Bir Fakültenin Kliniklerine Ait Binaya Taşınacak Olmasını Eleştirdi
Diş Tabipleri Odası’ndan Eleştiri geldi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Ahmet Özant, Sağlık Bakanlığı kararıyla Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezinde bulunan Diş Hekimliği servisinin yarın özel bir fakültenin kliniklerine ait binaya taşınacak olmasını eleştirdi ve bunun kabul edilebilir olmadığını savundu.

Servisin taşınmasının büyük aksaklıklara yol açacağı uyarısında bulunan Özant, “Devletin, hiçbir ücret talep etmeyen Özel Sağlık Kurumlarına ait kliniklerinde bu hizmeti vermeyi kabul etmesi, hele de hiçbir protokol yapılmadan bunun gerçekleşmesi çok ciddi kaygılara neden olmakla beraber yasalara aykırıdır ve ciddi devlet yönetimi anlayışına da ters düşmektedir” dedi.

“BEKLENEN İKİNCİ DALGAYA HAZIR OLAMADIK”

Salgın başladığı zamanlarda kapanma ve izole olma adımını çok iyi uygulayan  hükümetin, devamında atılması gereken doğru adımları atmadığını ve iyi organize olamadığını ileri süren Özant, “Beklenen ikinci dalgaya hazır olamadık” ifadesini kullandı.

Bu süreçte gerekli cihazların ve yatak sayısının artırılması  gerektiğini,  Sağlık Bakanlığı’nın ise, yeterli solunum cihazı ve yatak  olduğunu,  bu amaçla ayaktan tanı merkezinin üst katında bulunan odaların alt yapılarının hazır olduğunu  ve gerektiğinde cihazların bağlanıp kullanılabileceğini ifade ettiğini hatırlatan Özant, hükümete yönelik iddialarını ve sorularını şöyle aktardı:

“Peki soruyoruz, Ayaktan tanı merkezinin üst katı Covid-19 hastaları için aylar öncesinden düzenlenirken alt katta hizmet veren servisler ne olacaktı hiç düşünmediniz mi? Geçen bu kadar zamanda nasıl çözümler planladınız? Oradaki servisler nereye gidecek ? Maalesef hiç bir hazırlık yapılmadı. Şimdi Hastanedeki Covid servislerinin yatakları dolunca Ayaktan Tanı merkezinin tamamının kullanımı akla geldi. Bu nedenle alt kattaki servislerin taşınması ve binanın tamamının Covid-19 koğuşu olması kararlaştırıldı. Alelacele kararlarla yine panik halinde çareler düşünülüyor. Peki, çok fonksiyonel olan ve planlı bir şekilde yapılıp hizmet veren Ayaktan Tanı Merkezindeki, Kolonoskobi, gastroskobi, Emzirme polikliniği, odyometri, göğüs hastalıkları, Kalp cerrahisi, Efor testi ünitesi, Echo, uyku laboratuvarı ve Diş Hekimliği ve Çene Cerrahisi operasyonlarının yapıldığı polikliniklerin durumu ne olacak?”.

KKTC’nin ekonomik gücünün yeterli olduğu açıklamalarına  rağmen bir Pandemi Hastanesinin inşa edilmediğini söyleyen Özant, ülkenin yeni bir hastaneye ihtiyacı olduğunun  herkes tarafından bilindiğine dikkat çekti ve yeni hastane bitmiş olsaydı, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin büyük bir kısmının Covid-19 Koğuşu veya tamamını Pandemi Hastanesi olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS ve KTOEÖS: “Yeni Akademik Yılla İlgili Son Nokta Bugün Konacak”13 Ağustos 2020 Perşembe 12:20
  • Bağımsız Cumhurbaşkanı Denktaş, Kamusen’i Ziyaret Etti13 Ağustos 2020 Perşembe 12:17
  • Ekonomik örgütler platformu: “hükümet yetkilileri ile varılan mutabakatı olumlu karşılıyoruz”13 Ağustos 2020 Perşembe 12:14
  • Tatar: “Doğu Akdeniz’de haklarımızı yedirtmeyiz”13 Ağustos 2020 Perşembe 12:04
  • YDP’de parti meclisi yetkili organları belirledi... Genel sekreter yeniden Zaroğlu13 Ağustos 2020 Perşembe 11:50
  • GKK’dan Avşaroğlu İçin Taziye Mesajı13 Ağustos 2020 Perşembe 11:12
  • Sendikal Platform Başbakanlık Önünde Basın Açıklaması Yaptı13 Ağustos 2020 Perşembe 11:08
  • Aşıksoy: "Salgını kontrol altına alıp, günlük yeni vakaları sıfırlamadan okulları açmayın!"13 Ağustos 2020 Perşembe 10:48
  • Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent Şehitlerini Rahmetle Andı13 Ağustos 2020 Perşembe 10:26
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu13 Ağustos 2020 Perşembe 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti