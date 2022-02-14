  • BIST 2.021,57
  • Altın 801.71968
  • Dolar 13.5639
  • Euro 15.3564
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Dış Ticaret Açığı 1 Milyar 144 Milyon Doları Aştı

» »
KKTC’nin dış ticaret açığı 2021’in Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 144 milyon 41 bin dolar oldu.
Dış Ticaret Açığı 1 Milyar 144 Milyon Doları Aştı

KKTC’nin dış ticaret açığı 2021’in Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 144 milyon 41 bin dolar oldu.

Ticaret Dairesi’nin verilerine göre, ilk 9 ayda ihracat 106 milyon 769 bin dolar olarak gerçekleşti.

2020 yılının aynı döneminde bu rakam 82 milyon 579 bin dolardı. Bu da 2021’in
ilk 9 ayındaki ihracatın 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 29 arttığını gösteriyor.

2021 yılı Ocak – Eylül döneminde ihracatın yüzde 50.7’si Türkiye’ye, yüzde 49.3’ü ise 3’üncü ülkelere yapıldı.

KKTC’nin ithalatında da 2020 yılına kıyasla artış devam etti.

2020’in ilk 9 ayında 865 milyon 841 bin dolar olan ithalat, 2021’de 384 milyon 969 bin dolar artarak 1 milyar 250 milyon 810 bin dolara yükseldi.

Bu da ithalatın bir önceki yıla göre yüzde 44 arttığı anlamına geliyor.

2021 yılı Ocak – Eylül döneminde ithalatın yüzde 65.7’si Türkiye’den yüzde 34.3’ü ise 3’üncü ülkelerden yapıldı.

Tüm bu veriler ülkenin ticaret hacminde ciddi artışa işaret ediyor.

2021’in ilk 9 ayında dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43’lük artışla 1 milyar 357 milyon 759 bin dolara yükseldi. Bu rakam 2020’nin ilk 9 ayında 948 milyon 421 bin dolardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dış Ticaret Açığı 1 Milyar 144 Milyon Doları Aştı14 Şubat 2022 Pazartesi 15:42
  • Anastasiadis’ten GYÖ’ler ve Yaptırımlar Konusunda Açıklama14 Şubat 2022 Pazartesi 15:41
  • KHK Bazı Yazılı Sınavların Ertelendiğini Duyurdu14 Şubat 2022 Pazartesi 15:33
  • Mücahitler Derneği, TMT Bayraktarlarından Rıza Vuruşkan’ı Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Andı14 Şubat 2022 Pazartesi 15:27
  • Gökeri: Babam Şehit Edildiğinde ‘Rumlar Bizim Bir Milletvekilimizi Öldürdü’ Diyerek Cenazesini Almak İçin Yeterince Çaba Sarf Edilmedi14 Şubat 2022 Pazartesi 15:22
  • Halil Falyalı'ya son tetiği 'Söylemez Kardeşler' lideri çekti iddiası14 Şubat 2022 Pazartesi 13:16
  • Özersay: UBP-HP şeklinde ikili hükümet kurmayı önerdik14 Şubat 2022 Pazartesi 12:42
  • Özersay: Böyle bir üçlü hükümette etkisiz eleman olmaya gerek yok14 Şubat 2022 Pazartesi 12:35
  • TDP: 2019 yılında alınan yatırım kararı TDP’nin resti ile alınmış bir karardır14 Şubat 2022 Pazartesi 12:24
  • Anastasiadis Maronit Yortusunda Konuştu14 Şubat 2022 Pazartesi 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti