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Dışarda Çalışma Yasağına Uymayanlar İçin İhbar Hattı (102) Devrede

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Dışarda Çalışma Yasağına Uymayanlar İçin İhbar Hattı (102) Devrede
Dışarda Çalışma Yasağına Uymayanlar İçin İhbar Hattı (102) Devrede

Sıcak havada dışarıda çalışma yasağına uymayanların bildirilmesi için ihbar hattı (Alo 102) devreye kondu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlığın, Meteoroloji Dairesi’nin Ağustos tahminlerini, ilgili sektör temsilcilerinin görüşlerini ve iş sağlığı güvenliği genel ilkelerini dikkate alarak 30 Eylül’e kadar hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde, İş Yasası’nın verdiği yetkiyle 12.00-16.00 saatleri  arasında dışarda, açıkta ve güneş altında çalışılmasını yasakladığı anımsatıldı.

Dışarıda çalışma yasağına uymayanların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Alo 102 hattı veya Bakanlığın sosyal medya hesapları kullanılarak ihbar edilebileceği ifade edilen açıklamada, Bakanlığın belirtilen tarihler arasında ülke genelinde denetimler yapacağı da kaydedildi.

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