DIŞARDA EYLEM, İÇERDE ÇALIŞMA

Teknecik Elektrik Santrali'nde ekibin hummalı çalışması sürerken, muhalefetin ve bazı sendikaların destek verdiği EL- SEN ise eylem yapıyor.

Eyleme rağmen devam eden çalışmalar sonucunda, 8 nolu dizel santral ünitesinin bugün aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’in koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, arıza nedeniyle, tüketimin en yüksek (pik) olduğu dönemde ortaya çıkan elektrik açığının giderilmesi amacıyla EUAŞ tarafından 25 MW üretim kapasitesindeki bir mobil santralın daha KKTC’ye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Böylelikle, hem 8 nolu dizel santral ünitesi hem de Eylül ayında devreye alınacak mobil santral ile birlikte enerjideki tüketim ihtiyacı karşılanacak, hem de birçok sektörün etkilendiği kesintiler en az indirilecek.