  • BIST 9906.58
  • Altın 2717.345
  • Dolar 33.7214
  • Euro 37.2547
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABlinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti

DIŞARDA EYLEM, İÇERDE ÇALIŞMA

» »
Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden (EUAŞ) Genel Müdür başkanlığındaki 7 kişilik heyet Teknecik Elektirik Santralı’nda yoğun şekilde çalışıyor.
DIŞARDA EYLEM, İÇERDE ÇALIŞMA

Teknecik Elektrik Santrali'nde ekibin hummalı çalışması sürerken, muhalefetin ve bazı sendikaların destek verdiği EL- SEN ise eylem yapıyor. 

Eyleme rağmen devam eden çalışmalar sonucunda, 8 nolu dizel santral ünitesinin bugün aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’in koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, arıza nedeniyle, tüketimin en yüksek (pik) olduğu dönemde ortaya çıkan elektrik açığının giderilmesi amacıyla EUAŞ tarafından 25 MW üretim kapasitesindeki bir mobil santralın daha KKTC’ye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Böylelikle, hem 8 nolu dizel santral ünitesi hem de  Eylül ayında devreye alınacak mobil santral ile birlikte enerjideki tüketim ihtiyacı karşılanacak, hem de birçok sektörün etkilendiği kesintiler en az indirilecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • EL-SEN, Teknecik önünde basın açıklaması yaptı19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:24
  • Hesabımda 4 milyon dolar var deyip emlakçıyı dolandırdı: Hesabından 0.78 dolar çıktı19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:05
  • Kaçak çıktı, üzerinden uyuşturucu çıktı19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:51
  • Arslan Bıçaklı: Enerji krizinin sebebi yatırımsızlık ve ihmal19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:00
  • Ahmet Tuğcu: Çevreci yatırım modelleri hayata geçmeden kimseye rahat yok19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:56
  • SOS Çocukköyü Derneği'nden destek çağrısı19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:53
  • Sol Gençlik, “Barışın İnşasında Görsel İletişimin Önemi” konulu etkinlik düzenliyor19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:43
  • Taçoy'dan değerlendirme: Önemli olan kişilerin değil UBP’nin kazanmasıdır19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:42
  • İŞAD, Taşınmaz Mal Edinme Yasası’ndaki değişikliklere tepki gösterdi19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:40
  • Sterlin yeni haftaya rekorla başladı19 Ağustos 2024 Pazartesi 08:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti