“Discount Market” olan B1’in 2. Şubesi Akdoğan’a açıldı

Türkiye’de ünlü perakende indirim mağaza zinciri A-101’in “aynı konsept farklı isimle” ‘B-1’ ilk olarak Gazimağusa’ya açılmıştı. Gazimağusa’da açılan market, özellikle seçilen ürünleri bulundurarak çok daha uygun fiyata satış yapmaya başlamıştı. Türkiye’deki emsalleri gibi A-101, Bim gibi “discount mağaza” yönetimi market Akdoğan’a 2. şubesini açtı.

Bu zor dönemde discount mağazaların en çok büyüdüğü zaman olup temel mantık kaliteli ürünleri uygun fiyata müşteriye sunmak olacaktır. B1’in açılımı Akdoğan’da vatandaştan ilgi gördü (MHA)



