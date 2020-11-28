  • BIST 1.329
  • Altın 449,266
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

“Discount Market” olan B1’in 2. Şubesi Akdoğan’a açıldı

» »
Türkiye’de ünlü perakende indirim mağaza zinciri A-101’in “aynı konsept farklı isimle” ‘B-1’ ilk olarak Gazimağusa’ya açılmıştı.
“Discount Market” olan B1’in 2. Şubesi Akdoğan’a açıldı

Türkiye’de ünlü perakende indirim mağaza zinciri A-101’in “aynı konsept farklı isimle” B-1’ ilk olarak Gazimağusa’ya açılmıştı. Gazimağusa’da açılan market, özellikle seçilen ürünleri bulundurarak çok daha uygun fiyata satış yapmaya başlamıştı. Türkiye’deki emsalleri gibi A-101, Bim gibi “discount mağaza” yönetimi market Akdoğan’a 2. şubesini açtı.

Bu zor dönemde discount mağazaların en çok büyüdüğü zaman olup temel mantık kaliteli ürünleri uygun fiyata müşteriye sunmak olacaktır. B1’in açılımı Akdoğan’da vatandaştan ilgi gördü (MHA)

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamitköy’de Araç Yangını28 Kasım 2020 Cumartesi 14:08
  • MOSAD, Mobilya Sektörü Stratejik Planlama Çalıştayı düzenlendi28 Kasım 2020 Cumartesi 14:03
  • Girne Ada Lions Kulübü İle Girne Leo Kulübü Tatlısu’da Diyabet Konferansı Düzenledi28 Kasım 2020 Cumartesi 12:41
  • 46 yaşındaki Osman Çomunoğlu yaşamını yitirdi28 Kasım 2020 Cumartesi 12:34
  • Maraş'a bir bakış | Independent Türkçe28 Kasım 2020 Cumartesi 12:27
  • Başkanlar yemeğine katılmayan Saner: “Hükümet kurma boynumuzun borcudur”28 Kasım 2020 Cumartesi 12:22
  • KITSAB Başkanı Tolun, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Kararını Eleştirdi28 Kasım 2020 Cumartesi 12:02
  • Ciklos’ta Korkutan Kaza!28 Kasım 2020 Cumartesi 11:28
  • Dün Akşam Saatlerinde Meydana Gelen Trafik Denetlemesi "Şartmış" Dedirtti28 Kasım 2020 Cumartesi 11:09
  • Evinin Önündeki Karavan Alev Aldı28 Kasım 2020 Cumartesi 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti