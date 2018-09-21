Dişeti Hastalıklarınızın Sebebi Stres De Olabilir!

Dişeti hastalığının temel nedeni, ağız bakımının yetersiz olması ve buna bağlı olarak dişler ve ağızdaki yumuşak dokular üzerinde mikroorganizma yoğunluğu çok fazla olan biofilm yapının oluşmasıdır.

Günlük koşuşturmaca, iş veya okul hayatı derken strese girmemek pek mümkün değil. Stresin insan sağlığına zararları saymakla bitmiyor. “Klinik çalışmalar ve sistematik derlemelerde, günümüzün önemli problemlerinden olan stres ve dişeti hastalığı arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır” diyen Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Çayır Tezal, stres ve dişeti ilişkisini açıkladı.

Başlangıç nedeni bu olmakla beraber, dişeti hastalığı çok faktörlü bir hastalıktır ve dişeti sağlığını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır.

Diyabet ve Sigara Kullanımı Dişeti Hastalıkları İçin Risk Faktörü!

Bakteriden zengin biofilm yapının birikmesini kolaylaştırıcı dişlerde çapraşıklık, uyumsuz dolgu ve protez varlığı gibi faktörler dişeti hastalığına yatkınlığı arttırır. Diyabet varlığı ve sigara kullanımı dişeti hastalıkları için risk faktörüdür. Genetik yatkınlık da dişeti hastalıklarının oluşumu ve gelişiminde etkilidir. Bu faktörler dışında ergenlik ve hamilelik gibi hormonal durumlar da dişeti hastalıkları ile ilişkilidir.

Stres ve Dişeti Hastalığı Arasındaki Herhangi Bir İlişki Var Mıdır?

Klinik çalışmalar ve sistematik derlemelerde günümüzün önemli problemlerinden olan stres ve dişeti hastalığı arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bireyleri strese ve depresyona sokan pek çok faktör bulunmaktadır. Sevilen birinin kaybedilmesi, boşanmalar, iş kaybı, maddi problemler gibi stres oluşturan faktörler kronik olarak dişeti ve çevre dokulara zarar verebilir. Bir bireyin belirli bir zaman süreci içerisinde spesifik bir hastalığa yakalanma olasılığı risk olarak bilinir. Stres; dişeti hastalıkları için değiştirilemeyen bir risk faktörüdür, yani risk belirleyicisidir.

Sınav Dönemindeki Öğrenciler Risk Altında!

Akut bir dişeti hastalığı olan nekrotizan dişeti hastalığı ilk olarak cephede savaşan askerlerin ağzında teşhis edilmiştir. Bu hastalık stres faktöründen oldukça etkilenmekte ve stres altında olan sınav dönemindeki öğrencilerde sıklıkla oluşmaktadır.

Stres Dişeti Tedavisini de Olumsuz Etkiler!

Stresli bireylerde ağız hijyeni eksikliği ve buna bağlı olarak dişeti hastalığına yatkınlık ortaya çıkar. Dişlerde sıkma ve gıcırdatma, daha çok sigara tüketimi de görülür. Bunlar da dişeti ve çevre dokulara zarar verebilir. Stres ayrıca vücutta adrenal korteksten kortizol hormonu üretimini arttırır, kortizol de bizi hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemini baskılar. Dişeti hastalığı oluşumuna zemin hazırlar. Stres ve depresyon varlığı, hastalık oluşumu ve gelişimine yatkınlık dışında uygulanan dişeti tedavisin sonucunu da negatif yönde etkilemektedir.