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DİSİ Basın Sözcüsünden Evkaf yorumu

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DİSİ Basın Sözcüsü Nikos Tornaridis, KKTC makamlarının Evkaf vakfının kapalı bölge Maraş’taki hakları konusunda yaptıkları açıklamaların “gerçekleri yansıtmadığı” iddiasında bulundu.
DİSİ Basın Sözcüsünden Evkaf yorumu

DİSİ Basın Sözcüsü Nikos Tornaridis, KKTC makamlarının Evkaf vakfının kapalı bölge Maraş’taki hakları konusunda yaptıkları açıklamaların “gerçekleri yansıtmadığı” iddiasında bulundu.

Politis gazetesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun geçtiğimiz hafta Maraş ve Evkaf konusunda yaptıkları açıklamaların DİSİ Basın Sözcüsü Nikos Tornaridis tarafından “gerçek dışı” olarak nitelendirildiğini yazdı.

Habere göre Tornaridis açıklamasında bilindik Rum tezlerini yineleyerek, “görevlerinin, özgürlük ve yeniden birleşme için mücadele etmek olduğunu” belirtti.

DİSİ olarak Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) dost partilere ve Avrupa Konseyi’ndeki temsilcilere konu hakkında bilgi verdiklerini ifade eden Tornaridis, Türkiye’nin son günlerde Yuannistan, Güney Kıbrıs ve Suriye gibi birçok yeni tartışma cephesi açtığını da savundu.

Türkiye’ye yönelik eleştirilerde de bulunan Tornaridis, Türkiye’nin gerek Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızmış gibi davranarak, gerekse NATO’nun genişlemesine ilişkin tutumuyla çıkar ve fayda sağlamayı amaçladığını da iddia etti.

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