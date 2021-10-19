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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Papameletiu ile bir araya geldi

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Yunanistan’ın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Yoanni Papameletiu ile bir araya geldiği belirtildi.
DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Papameletiu ile bir araya geldi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Yunanistan’ın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Yoanni Papameletiu ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleleftheros gazetesi DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile Yunan Büyükelçi arasındaki görüşmede Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin ele alındığını yazdı.

Habere göre, Neofitu ve Papameletiu, iki ülkenin, Kıbrıs sorununun BM kararları çerçevesinde çözümlenmesine yönelik ortak iradesini de dile getirdi.

Görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın iki ülkeyi ilgilendiren tüm konularda yakın iş birliğine devam edeceği ifade edildi.

DİSİ Başkanı Neofitu görüşme sırasında Yunanistan ile Fransa arasındaki savunma anlaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Gazete aynı haberinin içerisinde Neofitu’nun, iki toplumlu Kültürel Miras Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyeleriyle de bir araya geldiğini ve  Europa Nostra Ödülleri’nde Grand Prix Ödülü almalarından dolayı üyeleri tebrik ettiğini yazdı.

KAROYAN-ANOLİK GÖRÜŞMESİ

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise DİPA Başkanı Marios Karoyan’ın İsrail’in yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre iki yetkili arasındaki görüşmede Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz ve  bölgedeki gelişmeler de ele alındı.

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