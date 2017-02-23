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DİSİ Başkanı Neofitu: "Oylamada çekimser kalmak hataydı"

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DİSİ Başkanı Neofitu: "Oylamada çekimser kalmak hataydı"
Neofitu, plebisit konusunun Rum Meclisi’ne girmemesi gerektiğini belirterek "hata yapıldığını ve bunu ne zaman ve nasıl değiştireceğimizi biliyoruz" şeklinde konuştu.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Rum Meclisi’nin kararının “zamansız ve gereksiz olduğunu ancak asıl sebep Türkiye’deki referandumken bunun yerine bahane olduğunu” söyledi.

Neofitu, “Kıbrıs Rum toplumundaki bazılarının yapabileceklerinin sınırı var ve aşırıya da kaçtılar ancak Kıbrıslı Türkler de bunu fazla ileri götürdüler” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye’yle uyum sağlamak için saat değişikliğine gittiklerini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakereleri terk etmediği ve saat değişikliği kararının alınmasını şart koşmadığını örnek olarak veren Neofitu, “Bizim onurumuz var. Çünkü başkalarından emir almıyoruz” ifadesini kullandı.

Neofitu, plebisit konusunun Rum Meclisi’ne girmemesi gerektiğini belirterek “hata yapıldığını ve bunu ne zaman ve nasıl değiştireceğimizi biliyoruz” şeklinde konuştu.

Neofitu ayrıca, “partisinin oylamada çekimser kalmasının da hatalı bir karar olduğunu” sözlerine ekledi.

AKEL’in partisinin tutumuna yönelik eleştirisini de değerlendiren Neofitu, Kasım 2016 tarihinden beridir AKEL Milletvekili Yorgos Yeorgiu’nun “Ekim olaylarının” (Ekim 1931 Enosis talebiyle ayaklanma) da okul etkinliklerine eklenmesi yönünde talebi bulunduğunu belirterek “Bizi, 67 yıl sonra bir olayı hatırlamakla suçlarlarken kendileri nereden çıktı da bu olayı 86 yıl sonra hatırlama gereği duydular” şeklinde konuştu.

Simerini Gazetesi, DİSİ’den parti olarak da bir açıklama geldiğini ve açıklamada “Sn. Akıncı, AKEL’in 1931 Enosis ayaklanmasının okullarda kutlanması ve sahte devletin 15 Kasım’da kınanması yönündeki girişimleri yerine neden 1950 referandumundan rahatsız oldu” sorusunun dile getirildiğini aktardı.

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