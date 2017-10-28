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DİSİ, cinsiyetçi yorumlar yapan Salaforis’i işten attı

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DİSİ, cinsiyetçi yorumlar yapan Salaforis’i işten attı
DİSİ, Sosyal medya hesabı üzerinden Rum başkan adaylarından Stavros Malas’ın basın sözcüsü de olan AKEL Milletvekili İrini Haralambidu hakkında cinsiyetçi yorum yapan Panayotis Salaforis’i işten attı.

Salaforis, DİSİ’de iletişim sorumlusu ve parlamento asistanı olarak görev yapıyordu.

Politis ve diğer gazetelere göre DİSİ Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu, DİSİ Yürütme Bürosu’nun, Salaforis’in meclis asistanlığı ve iletişim sorumluluğu görevlerinden alınması kararının onandığını açıkladı.

Karara Malas’ın seçim ofisinden herhangi bir yorum yapılmadı. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bu vukuatta DİSİ’nin derhal özür dileyip Salaforis hakkında gereğini yapmış olmasına karşın DİSİ’den geçmişte de -hatta milletvekilleri düzeyinde- cinsiyetçi yorumlar yapılmasına rağmen partinin o zamanki tepkinsin böyle olmadığını hatırlattı. Kiprianu, DİSİ’nin bu manevrasını başkanlık seçimlerine yordu.

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