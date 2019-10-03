DİSİ Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün görüşülmemesi için harekete geçti

AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu, Kati Piri önderliğinde, tüzüğün görüşülmesini ve bir karar alınmasını isterken; AKEL ve Avrupa Birleşik Solu (GUE) tüzük meselesinin dondurulmasını istiyor. Avrupa Halk Partisi ise Kuzey Kıbrıs ile Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusunun yeniden gündeme gelmemesini ve Komite gündeminden silinmesini, görüşülmemesini talep edecek.

Alithia haberinde, DİSİ’nin, Avrupa Parlamentosu siyasi grup başkanlarının, yeni yasama yılının açılışı vesilesiyle komitelerin kapanmamış konularının ele alınacağı 10 Ekim’deki toplantısında, doğrudan ticaret tüzüğünün de ele alınmasını önlemek için harekete geçtiğini haber verdi.

Gazeteye göre, AP’de Avrupa Halk Partisi grubuna mensup olan DİSİ, tüzük konusunun “kapalı kalması gerektiği” mesajını verdiği bir açıklama yayımladı.

Açıklamada “Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalist Grup inisiyatifinde görüşülmesi niyeti derhal göğüslenmelidir. Kıbrıs’ı ve AB’yi ilgilendiren bu büyük konuda gerek Avrupa Halk Partisi gerek DİSİ olarak net tezimiz şudur: Kapalı kalsın ve geri çekilsin; çünkü Avrupa hukukuyla çatışıyor ve yanlış mesajlar veriyor” ifadelerine yer verildi.

Sosyalistler’in, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün AP Başkanlığı’nda10 Ekim’de yer alacak başkanlar toplantısında görüşülmesini hedeflediğine dikkat çekilen açıklamada, “dolayısıyla, Başkan Averof Neofitu başkanlığındaki DİSİ heyeti 9 Ekim’de Brüksel’e gidecek. AB’de Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün görüşülmemesi hedefiyle gerek Avrupa Halk Partisi’nin Meclis Grup Başkanı Manfred Weber gerek Avrupa Halk Partisi parti grubu ile bir dizi temasta bulunacak” denildi.

DİSİ açıklamasında ayrıca Neofitu’nun Brüksel’de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve kapalı Maraş konusunu yeniden gündeme getireceği bilgisi de verildi.

Rum tarafındaki siyasi partilere de AP’deki üyesi bulundukları gruplara baskı yapma çağrısı yapan DİSİ, “Hepimizin ortak tezi, işgal bölgeleriyle doğrudan ticaret tüzüğünün hiçbir şekilde açılmaması, dosyanın gündemden geri çekilmesi gerektiği olmalıdır” ifadesini kullandı.