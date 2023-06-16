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DİSİ Eski Başkanı Averof Neofitu: Din hiçbir zaman Kıbrıs’ta problem olmadı

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DİSİ Eski Başkanı ve milletvekili Averof Neofitu, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında dinin hiçbir zaman problem olmadığını söyledi.
DİSİ Eski Başkanı Averof Neofitu: Din hiçbir zaman Kıbrıs’ta problem olmadı

Alithia gazetesinin haberine göre, Marakeş’te düzenlenen dinler arası diyalog meclis konferansında konuşan DİSİ Eski Başkanı ve milletvekili Averof Neofitu, “Türk istilasına ve 1974’ten bu yana ülkenin bir bölümünün işgal altında olmasına” rağmen, Kıbrıslı Türklerle Rumların farklı kökenlerden insanlar arasındaki çeşitliliği korumayı başardığını savundu.

Habere göre Neofitu, Kıbrıs sorununun da Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında sorun olmadığını; ancak uluslararası “işgal ve yasadışı istila sorunu” olduğunu ileri sürdü.

Neofitu ayrıca, kültürel çoğulculuk ve barış içinde bir arada yaşamanın dinler arası diyalog aracılığıyla ileri götürülmesinin, uluslararası toplumun göğüslemesi gereken en önemli konulardan biri olduğunu ifade etti.

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