DİSİ ile AKEL arasındaki Kızılyürek atışması devam ediyor

Fileleftheros gazetesi, DİSİ’nin Kıbrıslı Türklerin AP adaylığıyla ilgili Cumartesi günü sorduğu sorular nedeniyle patlak veren tartışmaya değinerek, DİSİ’nin konuyu kişiselleştirmediğini ancak konunun Kızılyürek’in adaylığı olduğunu yazdı.

Gazete, Neofitu’nun dün RIK radyosuna yaptığı açıklamalarda, Kıbrıslı Türklerin AP seçimi için aday olmasını ve birleşik listeyle katılımını olumlu gördüklerini çünkü bunun, “sahte devleti reddederek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdıkları” anlamına geldiğini iddia ettiğini kaydetti. Habere göre, Neofitu, istedikleri şeyin, AKEL’in de bu katılımı aynı şekilde yorumlayıp yorumlamadığı konusunu netleştirmesi olduğunu belirtti.

Gazeteye göre, DİSİ Başkan Yardımcısı Nikos Nuris de konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Kıbrıslı seçmenin”, Kıbrıslı Türk AP milletvekilinin, Türkiye’nin sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki faaliyetleri kınanırken veya KKTC’ye uygulanan ambargolar konusu gündeme geldiğinde, hangi görüşü savunacağı sorusunun yanıtlanmasını istedi.

Haberde, Kızılyürek’in adaylığıyla ilgili reklam panolarında “Sizin Avrupa’daki sesiniz olacağım” ifadesinin yer almasının, çeşitli yorumlara yol açtığı da ifade edildi.

STEFANU

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun ise, Neofitu ile Nuris’e verdiği yanıtta, DİSİ’nin propaganda maksatlı sorular sorduğu iddiasında bulundu.

Habere göre, Stefanu, Neofitu ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kızılyürek’i Kıbrıs’ta adil bir çözümü savunduğu için kutladıklarında mı, yoksa şimdi panik havası içerisinde Kızılyürek’in adaylığını kötü göstermeye çalışırken mi doğruyu söyledikleri sorusunu yöneltti.

Bu arada, dün bir programa katılan Kızılyürek’in de, Neofitu’nun açıklamalarına değinerek, Neofitu’dan özür beklediğini bir kez daha dile getirdiği belirtildi.

MEHMET BİRİNCİ RIK’E TEPKİLİ

Gazete, bir başka haberinde ise, Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin (KSP) AP adayları Mehmet Birinci ile Kazım Halit’in, Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu’nu (RİK), tüm adayları tanıtırken, kendilerinin tanıtımını yayınlamadığı gerekçesiyle protesto ettiklerini yazdı.

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA BİN 95 SANDIK KURULACAK

Gazete, bir diğer haberinde ise, 26 Mayıs’ta yapılacak seçim için yurtiçi ve yurtdışında bin 95 sandık kurulacağını yazdı.

Haberde, Lefkoşa Rum Kesimi’nde 412, “MağusaBölgesi”nde 58, Larnaka’da 174, Limasol’da 299, Baf’ta 131 ve yurtdışında 21 sandık kurulacağı belirtildi.