  • BIST 90.234
  • Altın 255,278
  • Dolar 6,1802
  • Euro 6,9212
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

DİSİ ile AKEL arasındaki Kızılyürek atışması devam ediyor

» »
Fileleftheros gazetesi, DİSİ’nin Kıbrıslı Türklerin AP adaylığıyla ilgili Cumartesi günü sorduğu sorular nedeniyle patlak veren tartışmaya değinerek, DİSİ’nin konuyu kişiselleştirmediğini ancak konunun Kızılyürek’in adaylığı olduğunu yazdı.
DİSİ ile AKEL arasındaki Kızılyürek atışması devam ediyor

Gazete, Neofitu’nun dün RIK radyosuna yaptığı açıklamalarda, Kıbrıslı Türklerin AP seçimi için aday olmasını ve birleşik listeyle katılımını olumlu gördüklerini çünkü bunun, “sahte devleti reddederek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdıkları” anlamına geldiğini iddia ettiğini kaydetti. Habere göre, Neofitu, istedikleri şeyin, AKEL’in de bu katılımı aynı şekilde yorumlayıp yorumlamadığı konusunu netleştirmesi olduğunu belirtti.

Gazeteye göre, DİSİ Başkan Yardımcısı Nikos Nuris de konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Kıbrıslı seçmenin”, Kıbrıslı Türk AP milletvekilinin, Türkiye’nin sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki faaliyetleri kınanırken veya KKTC’ye uygulanan ambargolar konusu gündeme geldiğinde, hangi görüşü savunacağı sorusunun yanıtlanmasını istedi.

Haberde, Kızılyürek’in adaylığıyla ilgili reklam panolarında “Sizin Avrupa’daki sesiniz olacağım” ifadesinin yer almasının, çeşitli yorumlara yol açtığı da ifade edildi.

STEFANU

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun ise, Neofitu ile Nuris’e verdiği yanıtta, DİSİ’nin propaganda maksatlı sorular sorduğu iddiasında bulundu.

Habere göre, Stefanu, Neofitu ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kızılyürek’i Kıbrıs’ta adil bir çözümü savunduğu için kutladıklarında mı, yoksa şimdi panik havası içerisinde Kızılyürek’in adaylığını kötü göstermeye çalışırken mi doğruyu söyledikleri sorusunu yöneltti.

Bu arada, dün bir programa katılan Kızılyürek’in de, Neofitu’nun açıklamalarına değinerek, Neofitu’dan özür beklediğini bir kez daha dile getirdiği belirtildi.

MEHMET BİRİNCİ RIK’E TEPKİLİ

Gazete, bir başka haberinde ise, Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin (KSP) AP adayları Mehmet Birinci ile Kazım Halit’in, Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu’nu (RİK), tüm adayları tanıtırken, kendilerinin tanıtımını yayınlamadığı gerekçesiyle protesto ettiklerini yazdı. 

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA BİN 95 SANDIK KURULACAK

Gazete, bir diğer haberinde ise, 26 Mayıs’ta yapılacak seçim için yurtiçi ve yurtdışında bin 95 sandık kurulacağını yazdı.

Haberde, Lefkoşa Rum Kesimi’nde 412, “MağusaBölgesi”nde 58, Larnaka’da 174, Limasol’da 299, Baf’ta 131 ve yurtdışında 21 sandık kurulacağı belirtildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluçay Biologlar Derneği heyetini kabul etti08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:51
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi’ni kabul etti08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:46
  • Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nin durumunu görüştüler08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:46
  • Uluçay güney Kıbrıs’a mesaj gönderdi08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:43
  • Kar-İş'in süresiz grevi devam ediyor, bir çok öğrenci bugün okula gitmedi!08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:31
  • Girne dağyolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:13
  • HP PM 17:00’de toplanacak, hükümetin geleceği masada08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:09
  • Kıb-Tek: Abonelerin %69’u %15 indirim kazandı08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:06
  • Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda muhalefet milletvekillerine cevap verdi08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:46
  • Bet ofiste hırsızlık08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti