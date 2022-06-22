Disi lideri Averof, Maraş kaybedilirse Kıbrıs'ın da kaybedileceği konusunda uyarıda bulundu

Disi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Averof Neofitu Çarşamba günü Maraş'ı ziyaret etti ve şehir kaybedilirse Kıbrıs'ın da kaybedileceği konusunda uyardı.

Neofitu "Sevgili Maraşlılar, Maraş'ımız vatanımızı özgürleştirme ve birleştirme mücadelemizin sembolüdür - Maraş kaybedilirse Kıbrıs'ımız da kaybedilir" dedi.

Neofitu burada, kapalı bölge Maraş'ta dururken Kıbrıslı Türk hemşehrilerimize de bir mesaj göndermek istiyorum" dedi. Kıbrıs sorununa çözüm bulunmazsa, er ya da geç Kıbrıslı Türklerin de mağdur olacağını ve o zamana kadar hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler için çok geç olacağını vurguladı.