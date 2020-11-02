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DİSİ partisi binası Fransız bayrağıyla ışıklandırılacak

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 DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, beraberindeki parti yetkilileriyle birlikte, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki maslahatgüzarı Audrey Pion’la dün parti binasında bir araya geldiği haber verildi.
DİSİ partisi binası Fransız bayrağıyla ışıklandırılacak

 DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, beraberindeki parti yetkilileriyle birlikte, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki maslahatgüzarı Audrey Pion’la dün parti binasında bir araya geldiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, DİSİ partisinin Rum Meclisindeki grup sözcüsü Nikos Tornaritis görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, DİSİ merkez binasının (Pindaru) Fransız bayrağının renkleriyle ışıklandırılacağını söyledi.

DİSİ partisi ofislerinin önümüzdeki haftadan itibaren Fransız bayrağıyla ışıklandırılacağını kaydeden gazete, DİSİ parti tarafından yapılan açıklamada, partinin yürütme organının, şu an terörizmden dolayı acı çeken Fransız halkına saygı, hürmet ve dayanışma gösterilmesi için, bu sembolik harekette bulunulmasına karar verdiğini belirtti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da görüşme esnasında Pion’a, DİSİ partisi ile Rum halkının Fransa’daki terör saldırılarıyla ilgili desteğini aynı zamanda Fransız halkına olan dayanışmasını ilettiği belirtildi.

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