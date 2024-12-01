DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu Apostolos Andreas Manastırı’nda ayine katıldı

Hz.İsa’nın havarilerinden biri olduğuna inanılan Apostolos Andreas Yortusu nedeniyle dün Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nda ayin düzenlendi, ayine DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun da katıldığı haber verildi.

Hz.İsa’nın havarilerinden biri olduğuna inanılan Apostolos Andreas Yortusu nedeniyle dün Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nda ayin düzenlendi, ayine DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun da katıldığı haber verildi.

Alithia dünkü ayine Güney Kıbrıs’tan kalabalık bir grubunun katıldığını yazarken, “Cyprus Times” isimli internet gazetesi ayine katılanlar arasında DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun da bulunduğunu bildirdi.

Haberini fotoğraflarla da destekleyen gazeteye göre ayine DİSİ üyeleriyle birlikte katılan Dimitriu “simgesel” diye nitelediği manastırın “zaruri yükümlülüklerini” anımsatmak için çalıştığını öne sürdü.

“İşgal altındaki toprağımızın her zerresi bize insan ruhunun yüceliğini, imanın gücünü ve bize ait olanlara sımsıkı sarılma iradesini hatırlatıyor.” Diyen Dimitriu “nihai adalete” kadar “özgür mahsurlarımız” diye nitelediği Karpaz’da yaşayan Rumların “yanında durmaktan” söz etti.