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DİSİ’den AKEL’e “Türk saldırganlığını” politik silahlarla püskürtme çabasına destek vermesi çağrısı

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun AKEL’e, “Türk saldırganlığını” politik silahlarla püskürtme çabasına destek vermesi için çağrıda bulunduğu bildirildi.
DİSİ’den AKEL’e “Türk saldırganlığını” politik silahlarla püskürtme çabasına destek vermesi çağrısı

Alithia gazetesinin haberine göre Neofitu, saldırı altındaki mevcut günlerde, halkın, tüm siyasi güçlerin birleşerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Hükümeti’ne kalkan olmasını beklediğini söyledi.

Neofitu, önemli olanın 4-5 oy daha fazla almak değil, ülkeyi ve vatanı korumak olduğunu kaydederek, AKEL’den de bu görüşü desteklemesini istedi.

Gazete, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun, Neofitu’nun açıklamalarına yanıt vererek, Anastasiadis’in icraatlarının Türkiye’nin faaliyetlerini önlemeye katkıda bulunmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Stefanu, Anastasiadis’in, AKEL’in kendisine yönelttiği eleştirileri çarpıtmak yerine, yaptığı yanlışları fark etmesi ve sorumluluk yüklenmesi gerektiğini belirtti.

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