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DİSİ'den CTP'ye ziyaret

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bugün, Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) heyetini kabul etti.
DİSİ'den CTP'ye ziyaret

CTP Parti Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, CTP adına Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış İlişkilerden Sorumlu MYK Üyesi Fikri Toros hazır bulundu.

Görüşmeye DİSİ heyetinden ise Genel Başkan Annita Demetriou’nun yanı sıra parti yöneticileri Xeina Constantinou ve Charalambos Stavrides katıldı.

İade-i ziyaret niteliği taşıyan bugünkü görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi atamasıyla Kıbrıs konusu hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve iki parti arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

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