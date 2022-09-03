Disiİ’ye yasaya aykırı şekilde20 bin euro bağış yapıldı

Fileleftheros gazetesi, yasaya göre bir siyasi partiye tüzel kişilikler tarafından 5 bin Euro’nun üzerinde bağış yapılabilmesi için, bu şirketin Güney Kıbrıs’ta en az 3 yıl süreyle daimi faaliyet göstermesi gerektiğini yazdı.

Gazete, “Tigerview” adlı şirketin sahibi, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olan Tarek Sadi Moamen tarafından 2018 yılında DİSİ’ye bu bağışın yapıldığını; ancak söz konusu şirketin Şirketler Mukayyitliği’ne 2017 yılında kaydolduğunu belirtti.

Haberde, bir siyasi partinin yasa ve tüzüklere aykırı şekilde bağış kabul etmesi halinde, yasanın bu partiye para cezası verilmesini öngördüğü bilgisi yer aldı.

Gazete, DİSİ’den şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını da ekledi.