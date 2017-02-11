DİSİ’li yetkililer Moldova’da yatırım kurbanı

Aralarında Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in de bulunduğu bazı DİSİ üyelerinin Moldova’da emlak satın alma girişiminde bulundukları sırada dolandırıldıkları bildirildi

Aralarında Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in de bulunduğu bazı DİSİ üyelerinin Moldova’da emlak satın alma girişiminde bulundukları sırada dolandırıldıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ üyesi Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, AB Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Hristos Stilianidis, Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Teodosis Çolas ve Mağusa Bölge Sorumlusu Tasos Vardakis’in 2008’de, yine DİSİ üyesi olan Tasos Yapanis’e, Moldova’da arazi yatırımı yapması için para verdiklerini ancak o günden bugüne hiçbir gelişme yaşanmadığını yazdı.

O dönem emlak işi yapan Yapanis aleyhine Rum mahkemesinde dava açmasıyla gündeme gelen olayla ilgili Kasulidis ve Çolas, gazeteye yaptıkları açıklamada, olayı doğruladıklar ancak Yapanis’e güvendiklerini de belirttiler.

Yapanis ise konuya ilişkin açıklamasında, kendisinin de dolandırıldığını ifade etti.