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DİSİ’nin değişiklik önerisi komite gündeminde

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DİSİ’nin değişiklik önerisi komite gündeminde
DİSİ’nin, Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti ile ilgili karar Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin görüşme gündeminin birinci sırasına alındığı haber verildi.

DİSİ’nin, Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti ile ilgili kararına KKTC’den gösterilen tepki üzerine hazırladığı, okullardaki kutlamaları belirleme yetkisini Meclis Eğitim Komitesi’nden alıp Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na veren yasa önerisinin, Rum Meclisi Eğitim  Komitesi’nin görüşme gündeminin birinci sırasına alındığı haber verildi.

Fileleftheros haberi “Akıncı’yı Tatmin Etmek İçin…. DİSİ’nin Önerisi Eğitim Komitesi’nin Gündemine Girdi… Görüşmeye Başlanması İçin İlk Adım Atıldı.. AKEL’in Tavrı Anahtar” başlık ve spotlarıyla verdi.

Habere göre Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin DİSİ’li Başkanı Kiriakos Haciyannis, DİSİ’nin önerisinin Komite’nin önümüzdeki çarşamba günkü birleşiminde görüşülmeye başlanacağını ancak Komite’de yapılacak görüş alışverişinin tamamlanmasına dair katı bir bitiş tarihi olmayacağını söyledi. Haciyannis, onaylanması halinde DİSİ’nin önerisinin geriye dönük uygulanmasının söz konusu olmadığını da kaydetti.

Önerinin gündemin ilk sırasına alınmasının, Komite başkanının uhdesinde olması nedeniyle Komite’nin dünkü toplantısında görüşülmediğini belirten gazete, AKEL’in, DİSİ’nin önerisinden önce, derhal görüşülmesi gereken birçok konu bulunduğuna vurgu yaptığına dikkat çekti.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, AKEL liderliğinin  Kıbrıs Türk tarafı nezdinde yapılan ve yapılmakta olan bir dizi  inisiyatifin arkasında olması nedeniyle DİSİ’nin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakere masasındaki argümanlarını azaltma maksadı taşıyan bu yasa önerisine desteklemesinin bir “ekstra” olacağını kaydetti.

Habere göre AKEL, meclis komitesinin yetkilerinin Eğitim Bakanlığı’na devredilmesine şiddetle itiraz ediyor, Eğitim Bakanı Kostas Kadis’e güvenmiyor. DİSİ’nin yasa önerisi metni Komite üyelerine dağıtılmadı ve birçok noktanın önerinin görüşülmesi sırasında izah edilmesi bekleniyor. 
AKEL’in, liderlerin müzakere masasına dönmesi için gereken her şeyi yapmakta kararlı olduğuna dikkat çekilen haberde Enosis Plebisiti kararının meclisten geçmesi yönünde oy veren siyasi partilerin DİSİ’nin yasa önerisine olumlu oy vermek niyetinde olmadıkları ve yasa önerisini “Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın talepleri yönünde taviz” gördüklerine dikkat çekildi.

Politis “DİSİ’nin Önerisi Gündemde” başlıklı haberinde Eğitim Komitesi’nin çarşamba günü görüşmeye başlayacağı önerinin, çoğunluğun onayını alması halinde Rum Meclisi Genel Kurulu’na sunulacağını yazdı.
Önerinin görüşülmesinin 2-3 hafta sürmesinin beklendiğini, beklenmedik bir gelişme olmaması halinde prosedürün Nisan ayı başlarında –Paskalya’dan önce tamamlanmasının beklendiğini, bunun da Türkiye’deki anayasa referandumuna denk geldiğine dikkat çekti. 
Gazete DİSİ’nin yasa önerisiyle ilgili şu detaylara işaret etti:

“DİSİ’li milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa önerisi ile okullarda -kısa konuşmalar, mesaj ve broşürler okunarak- anılacağı yıldönümlerini belirleme yetkisi Eğitim Bakanlığı’na veriyor. Kısacası, Meclis 10 Şubat’ta, bu kategoride 13 yıldönümü öngören  tüzüğü onaylamış olmasına karşın, DİSİ’nin yasa önerisi onaylanırsa,  Eğitim Bakanlığı, Meclis Eğitim Komitesi ile istişare ettikten sonra yayımlayacağı bir genelge ile bu 13 yıldönümünün tamamını dahi kaldırabilecek ve/veya yıldönümü sayısını iki katına çıkarabilecek.”

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