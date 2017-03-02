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“DİSİ’nin önerisi, müzakerelerdeki durumla alakalı değil”

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“DİSİ’nin önerisi, müzakerelerdeki durumla alakalı değil”
Politis gazetesi, DİSİ’nin, okullarda anılacak yıldönümlerini belirleme yetkisinin meclisten alınıp Eğitim Bakanlığı’na verilmesini öngören önerisinin görüşülme tarihinin dün de belirlenemediğini yazdı.

Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin dün basına kapalı gerçekleştirdiği toplantısında, DİSİ’nin Rum okullarında anılacak yıldönümleriyle ilgili kararın Rum Meclisinden Eğitim Bakanı’na devredilmesi önerisinin görüşülme zamanı ile Kıbrıs Türk edebiyat metinlerinin okullarda okutulmasının içeriğine karşı sunulan öneri konularının gündeme yazdırılması sırasında gerilim yaşandığı haber verildi.

Politis gazetesi, DİSİ’nin, okullarda anılacak yıldönümlerini belirleme yetkisinin meclisten alınıp Eğitim Bakanlığı’na verilmesini öngören önerisinin görüşülme tarihinin dün de belirlenemediğini yazdı.

Gazete basına kapalı toplantıda hem DİSİ’nin önerisinin hem de Kıbrıs Türk edebiyat metinlerinin okullarda okutulmasıyla ilgili DİKO-Vatandaşlar İttifakı-ELAM önerisinin görüşülmesi sırasında gerilim yaşandığını bildirdi.

“DİSİ’NİN ÖNERİSİ, MÜZAKERELERDEKİ DURUMLA ALAKALI DEĞİL”

Habere göre Komite Başkanı DİSİ Milletvekili Kiriakos Haciyannis toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, DİSİ’nin önerisinin, Komite’nin askıda bulunan çok önemli konuların tamamlanmasından sonra gündeme alınacağını söyledi.  Müzakerelerdeki durum nedeniyle bu önerinin görüşülmesinde ivedilik gerekip gerekmediği sorusuna karşılık Haciyannis “DİSİ’nin önerisi, partinin,  eğitim yılının yönetilmesiyle ilgili genel politikasından kaynaklanıyor, ortaya çıkan (müzakerelerde) meseleyle alakası yoktur” cevabını verdi.

Gazete DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, DİSİ’nin önerisinin, açıkça ifade etmemekle birlikte bir “düzeltme hareketi olduğunu” ima ettiğine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da huzurunda konuşurken, önerinin, soruna çözüm olabileceği imasında bulunduğuna dikkat çekti.

“NE DİSİ’NİN ÖNERİSİNİN NE DE KIBRIS TÜRK EDEBİYATÇILARIN METİNLERİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ZAMANI DEĞİL”

Haravgi “DİSİ Milliyetçi Patikalarda Dolaşıyor” başlıklı haberinde Haciyannis’in, DİSİ’nin önerisinin de DİKO-Vatandaşlar İttifakı-ELAM ortak önerisinin (Kıbrıslı Türk edebiyat metinleri) de  görüşülmesinin zamanı olmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre AKEL Milletvekili Yorgos Yeorgiu “DİSİ, Meclis Eğitim Komitesi başkanı ve Komite’deki milletvekilleri aracılığıyla, tehlikeli milliyetçi patikalarda dolaşıyor” görüşünü ortaya koydu. DİSİ’nin ELAM-DİKO-Vatandaşlar İttifakı ile birlikte; ülkenin ilan edilmiş siyasi hedeflerine hizmet etmeyen konuların gündeme alınmasına veya değişikliklere imza attığını söyledi. 

ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASIYLA İLGİLİ SÖZLEŞMELERİN HİLAFINA…

Yeorgiu “Eğitim Bakanı’nın farklı niyette olmasına rağmen ve  çocuk haklarının korunmasıyla ilgili  sözleşmelerin hilafına Antik Çağ ve Din derslerini zorunlu kıldılar. Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın metinlerinin müfredata alınmasıyla ilgili keyfi konuyu sundular. Ardından, bugüne kadar, DİSİ milletvekilleri imzalarını ‘arıyorlar’. Dengesiz tutumlarının zirve noktasını da ELAM’ın Enosis Plebisitiyle ilgili değişikliğinin Eğitim Komitesi’nden geçmesi oldu” dedi.

KIRBIS TÜRK EDEBİYAT METİNLERİ ÖNERİSİNE İMZA ATMAYI BİR DAHA DÜŞÜNÜYORLAR

Fileleftheros DİKO-Vatandaşlar İttifakı-ELAM’ın; Kıbrıs Türk edebiyat metinlerinin okutulması önerisinin içeriğiyle ilgili itirazları bulunduğuna işaret etti.

Habere göre DİKO önerinin yasak içermediği görüşünü ortaya koyarak Eğitim Bakanlığı’ndan Kıbrıs Türk edebiyat metinleri kapsamında ne öğretileceğini ve istemeyen öğrencilere bu dersten muafiyet hakkı tanınıp tanınmayacağı konusunda bilgi istedi.

Komite toplantısının ardından DİKO ve Vatandaşlar İttifakı’nın, altına imza atmamak için bu öneriyi bir daha düşünmekte olduğuna işaret edildi.

ÜNİVERSİTELER  KALİTESİZ DİPLOMA VERİYOR, YABANCI ÖĞRENCİLER DERSLERE DEVAM ETMİYOR, KAÇAK ÇALIŞIYOR, SUÇ FAALİYETLERİNE KARIŞIYOR

Simerini’nin haberine göre gergin geçen dünkü Eğitim  Komitesi toplantısında Rum tarafında faaliyet gösteren kolej ve üniversiteler tarafından öğrencilere kötü kalitede diploma ve dereceler verildiği, bu konudaki sorunun çok büyük olduğu vurgulandı. Toplantıda Rum tarafında eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler konusu da ele alındı. Toplantıda sunulan veriler, eğitim için Rum tarafına gelen toplam 8 bin yabancı uyruklu öğrenciden 500’ünün, onay almasına karşın derslere devam etmediği, 200’ünün kaçak çalıştığı, yüzlercesinin de çeşitli suç faaliyetlerine karıştığını gösteriyor.

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