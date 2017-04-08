DİSİ’nin önerisinin oylanma süreci

Güney Kıbrıs'ta, DİSİ partisi tarafından hazırlanan yasa tasarısı, dün, Rum Meclisi’nde 30 lehte, 20 de aleyhte oyla kabul edilirken, Meclis’te yaşanan gergin anlar bugün gazetelerde geniş bir şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Bize Münakaşa Etmek Kaldı- Meclis DİSİ’nin Yasa Önerisini 30-20 Oyla Anlaşmazlık Ortamı İçerisinde Onayladı- Kavgalar ve Salonun Boşaltılması” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, yasa önerisinin onaylanması öncesindeki Meclis oturumu sırasında yaşananlara geniş yer ayırdı.

Dün sabah saatlerinde başlayan Meclis oturumunun, gerginlikler, anlaşmazlıklar, kaba kuvvete başvurma, yuhalama, salondan ayrılmalar ve oturuma ara verilmesi gibi olaylara sahne olduğunu yazan gazete, dört saat süren oturumun, arkasında birçok olumsuz şey ve siyasi güçler arasında fikir ayrılıkları bıraktığını belirtti.

DİSİ’nin önerisinin, (iki milletvekili hariç) DİSİ milletvekilleri ile oturumda hazır bulunan 14 AKEL milletvekilinin olumlu oylarıyla kabul edildiğini kaydeden gazete, diğer partilerden ve DİSİ’den iki kişi de dahil olmak üzere, geriye kalan 20 milletvekilinin ise öneri aleyhinde oy kullandıklarını izah etti.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile DİKO’dan Zaharias Kulyas’ın ise oy kullanmadıklarını kaydeden gazete, oturumun en sakin geçen kısmının oylama anı olduğunu, ancak bunun öncesinde oturumun bütün katılımcıların yüksek sesli tartışmalarına şahit olduğuna dikkati çekti.

Oturum sırasında, katılımcıların birbirlerine karşılıklı suçlamaların yanında sözlü saldırılarda bulunduklarını da ifade eden gazete, bu gerilimin sonucunda oturuma ara verildiğini, ELAM ile AKEL milletvekillerinin kavgaya tutuştuklarını ve oturumu izleyen vatandaşların olduğu yerden yuhalama sesleri geldiği sırada ise, DİSİ Meclis grubunun salonu terk ettiğini kaydetti.

Bütün bunların ardından, Meclis Başkanı’nın kararıyla Meclis oturumuna polis eşliğinde devam edildiğini yazan gazete, bunun beklide Rum Meclis’i tarihinde bir ilk olduğuna vurgu yaptı.

Gazete iç sayfalardan “Meclis’ten Savaş Sahnesinde Evet” başlıklarıyla yer vermeyi sürdürdüğü haberinde, yasa önerisi için 18 DİSİ milletvekilinden 16’sı ile 14 AKEL milletvekilinin lehte oy kullandıklarını, öte yandan DİSİ’nin iki üyesi, 9 DİKO milletvekilinden 8’i, 3 EDEK milletvekili, Vatandaşlar İttifakının 2 üyesi, Dayanışma Hareketi’nin 3 üyesinden 2’si, 2 ELAM milletvekili ve Ekologlardan 1 kişinin de aleyhte oy kullandığını da belirtti.

DİSİ ile AKEL’in, diğer partilere, takındıkları tavır ve milletvekillerinin ifadeleri yüzünden yoğun bir şekilde saldırdıklarını da yazan gazete, DİSİ ile AKEL’in, diğer partiler tarafından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın isteklerine hizmet ettikleri gerekçesiyle eleştirildiklerini ifade etti.

OTURUMUN BAŞINDA YAPILAN KONUŞMALAR

Meclis oturumunun, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in konuşmasıyla başladığını yazan gazete, Şilluris’in, “bir bakanın, okullarda ne kutlanması gerektiğine karar vermesinin ne kadar doğru olduğunun, Meclis’i düşündürmesi gerektiğini” söylediğini iletti.

Gazeteye göre Şilluris, “DİSİ’nin önerisinin Rum Ulusal Konseyi’nin oybirliğiyle aldığı kararı baltaladığını, ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya suçsuzluk kanıtı verdiğini” de iddia etti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise konuşmasında, tartışmanın, vatanın bugünü ile yarınına atıfta bulunulmaksızın, zamanın etrafında bir yolculuğa döndüğünü söyledi.

Neofitu, yasa önerisinin oylanmasının “müzakerelerin kesilmesine ilişkin suçsuzluk kanıtını Türkiye ile Akıncı’dan alacağını” da ileri sürdü.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise konuşmasında, “Meclisteki tartışmanın düzeyinden duyduğu endişeyi belirtti ve iki toplumdaki milliyetçilerin de Kıbrıs sorununun çözülmesine izin vermediklerini” öne sürdü.

PAPADOPULOS: “11 YILLIK MİLLETVEKİLLİĞİ HAYATIMDA İLK KEZ UTANÇ DUYUYORUM”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, “11 yıllık milletvekilliği hayatı boyunca ilk kez utanç duyduğunu dile getirdi ve meclisteki tartışmanın, kendilerinin baskılara (boyun eğmeye) eğilimli oldukları mesajını verdiğini” savundu.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise konuşmasında, Meclis’in DİSİ’nin önerisiyle birlikte düzeltmeye çağrıldığı çarpıklığın DİSİ’den kaynaklandığını, çünkü DİSİ’nin bunu önleme olanağı bulunduğunu ancak oylamada çekimser kalarak bunu yapmadığını ifade etti.

Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas da açıklamasında “nereden gelirse gelsin, aforoz yaklaşımının yalnızca sıkıntıya sebep olduğunu, öte yandan şantajlara dayanıksız oldukları mesajı vermekte olduklarını” ifade etti.

ELAM Başkanı Hristos Hristu ise açıklamasında “bahse konu önerinin, işgal altındaki başkanlıktan doğruca Kıbrıs Meclisi’ne gelen ilk öneri olduğu” iddiasında bulundu.

Gazete Dayanışma Hareketi ile Ekologların açıklamalarına da kısaca yer verdi.

DİSİ’DEN İKİ KİŞİ ÖNERİ ALEYHİNDE OY KULLANDI VE BİR KİŞİ İSTİFA ETTİ

Öte yandan gazete, DİSİ’den Andreas Kiprianu ile Elena Stavru’nun, partinin değişiklik önerisi aleyhinde oy kullandığını yazarken, yine DİSİ’den Sotiris Drakos isimli milletvekilinin ise, Meclis’in kararının akabinde, DİSİ siyasi bürosu üyeliği ile parti üyeliğinden istifa ettiğini kaydetti.

Gazeteye göre Drakos, yaptığı açıklamada, kararının sebebinin Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti konusundaki bugün aldığı karar olduğunu ifade etti.

VATANDAŞLAR MECLİSİN KARARINI YÜKSEK MAHKEMEYE GÖTÜRDÜ

Sekiz Kıbrıslı Rum’un, Rum Meclisi’nin kararını Rum Yüksek Mahkemesine taşıdığını da belirten gazete, başvuru sahiplerinin bu eylemleriyle, yüksek mahkemeden, Rum Meclisi’nin kararı aleyhinde bir karar üretmesini istediklerini kaydetti.

Alithia gazetesi ise habere manşetinden “Dayağa Ramak Kaldı- DİSİ’nin Enosis Plebisitiyle İlgili Yasa Önerisinin Görüşülmesi Esansında Patlamaya Hazır ve Bölücü Ortam- Genel Kurul Arena’ya Döndü- Utanç Sahnesi- ELAM’dan Papayannis ile AKEL’den Kettiros Kavgaya Tutuştular- Karşılıklı Suçlamalar, Aynı Zamanda Serseriler ve Peşkeş Çekenler Şeklinde Nitelemeler- ELAM Küfredince DİSİ Genel Kuruldan Ayrıldı- Oturum Polis Eşliğinde Tamamlandı” başlıklarıyla yer verdi.

Gazete iç sayfalardan ise habere “Meclis Dün Arena’ya Döndü- Kendilerini Tribünde Sandılar- Hükümet Birlik Çağrısı Yapıyor, DİKO ile EDEK Yasanın İade Edilmesini İstiyor- İyi Bir Son, Her şey İyi…” başlıklarıyla yer verdi ve ELAM ile AKEL arasında yaşanan kavgayı anlattı.

Salonda zaten gergin bir ortam olduğunu, ancak ELAM milletvekillerinden Linos Papayannis’in kürsüye çıkmasıyla salonun gerçek anlamda “alev aldığı” yorumunda bulunan gazete, Papayannis’in konuşması sırasında DİSİ ile AKEL milletvekillerini “ülkeyi peşkeş çekenler” olarak nitelediğini belirtti.

AKEL milletvekillerinin Adamos Adamu’nun ise buna tepki gösterdiğini ve Meclis Başkanı Şilluris’ten, ELAM milletvekilini sözünü geri almaya çağırmasını istediğini yazan gazete, bu sırada DİSİ grubunun ise yuhalamalar eşliğinde salonu terk ettiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Şilluris’in ise oturumu izleyen misafirlerin salonu terk etmelerini istediğini yazan gazete, misafirlerin salonu terk etmeyi kabul etmemesi üzerine oturuma 10 dakikalık ara verildiğini, öte yandan kürsüden inen ELAM milletvekili Papayannis’in ise tehdit edici bir şekilde AKEL milletvekillerinin olduğu yere yöneldiğini belirtti.

Bu sırada, Papayannis ile AKEL milletvekillerinden Nikos Kettiros ve Yorgos Yeorgiyu’nun yakın temas kavgaya tutuştuklarını yazan gazete, bunun akabinde oturuma polis eşliğinde devam edildiğini ve Papayannis’in konuşmasının bitmesiyle de DİSİ grubunun salona döndüğünü ekledi.

RUM HÜKÜMETİ VE DİKO İLE EDEK’TEN AÇIKLAMA

Gazeteye göre Rum hükümeti ise, Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos aracılığıyla yaptığı açıklamada, dün Rum Meclisi’nde yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ışığında, siyasi güçlerin ve halkın birlik olması çağrısında bulundu.

Habere göre Papadopulos açıklamasında “tarihi olaylar üzerinde hiçbir etkisi olmayan bir kararın alınması sırasında, dün Meclis’te meydana gelen olaylarla ilgili duydukları derin endişe ve üzüntüyü belirtmek istediklerini” ifade etti.

Açıklamasında, 11 Nisan’da Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına ilişkin gelişme halindeki sürecin geleceğini belirleyecek olan kritik müzakerelerin yeniden başlayacağını dile getiren Papadopulos, “makul bir siyasi ortam içerisinde, vatanı yeniden birleştirecek ve işgal birliklerinden kurtaracak olan kalıcı ve işlevsel bir çözüme ulaşılması için tüm olanakları tüketmek amacıyla, siyasi güçler ile halk arasında bir birlik olmasının, şu an en önemli şey olduğunu” ifade etti.

DİKO İLE EDEK’TEN ANASTASİADİS’E ÇAĞRI

Gazeteye göre DİKO ile EDEK partileri de yaptıkları açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten, anayasaya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için, Meclis’in kararını onaylamayıp iade etmeye çağırdılar.

Öte yandan Fileleftheros ile Politis gazeteleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Meclisi’nin kararından memnuniyet duyduğunu belirttiği açıklamasına da yer verdiler.

GAZETE BAŞLIKLARI

Politis: “Merkez Partiler: Yasa Anayasaya Aykırı- DİSİ’den İki Kayıp ve Bir İstifa- Meclis Bu Değil- Meclis’teki Dünkü Yakışıksız Davranışlarla İlgili Utanç ve Öfke- Ülkeyi Peşkeş Çekenler, Serseri ve Oturuma Ara Verilmesi- Merkez Partiler Akıncı’nın Şantajlarına Boyun Eğildiğini Söylüyor- Yasa Önerisine Lehte Oy Veren DİSİ ve AKEL İçin, Müzakerelere Geri Dönüş Çözüm İçin Tek Yol”

Haravgi: “Meclis İçinde ve Dışında Nefret Söylemi ve Fanatizm- Enosis Plebisitiyle İlgili Yanlış Düzeltildi- Olaylar ve Yuhalamalar- Hükümet Olaylardan Duyduğu Üzüntüyü Dile Getirdi”

Simerini: “DİSİ’nin Önerisi İki Oy Kaybıyla Geçti- Ulusal Anlamda Üzücü Bir Gün”