  • BIST 5.384,56
  • Altın 1140.151
  • Dolar 18.9629
  • Euro 20.1724
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPİAR Araştırma: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 15 puan önünde; CHP birinci parti

DİSİ’nin yeni Başkanı Annita Dimitriu

» »
DİSİ’nin yeni başkanı Annita Dimitriu oldu. Annita Dimitriu, yüzde 69.18’lik oyla başkanlığa seçildi.
DİSİ’nin yeni Başkanı Annita Dimitriu

Alithia gazetesi, seçime “rekor katılım” olduğunu ve DİSİ üyelerinin yüzde 41’inin (20 bin 708 kişi) başkanlık seçimi için oy kullandığını yazdı. Annita Dimitriu’nun, yüzde 69.18’lik oy oranıyla parti başkanlığına seçildiği bildirildi.

Gazete, diğer aday Dimitris Dimitriu’nun ise yüzde 30.82 oranında oy aldığını kaydetti.

Haberde, Dimitriu’nun seçimin tamamlanmasından sonra yaptığı açıklamada, DİSİ’nin eski Başkanı Averof Neofitu ile rakibi Dimitris Dimitriu’ya teşekkürlerini sunduğu ve yarının vizyonu için burada olup, bu yolda ilerleyeceklerini söylediği belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nikos Hristodulidis, RMMO’nun caydırıcılık gücünün artırılacağını açıkladı11 Mart 2023 Cumartesi 12:52
  • Colin Stewart: Tatar ile Hristodoulidis olumlu bir atmosfer yakaladı10 Mart 2023 Cuma 19:34
  • Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı10 Mart 2023 Cuma 12:31
  • Güney Kıbrıs’ta şiddet mağdurlarının yüzde 75’i kadınlar ve kız çocukları09 Mart 2023 Perşembe 16:48
  • Güney Kıbrıs’taki devlet okullarının yüzde 90’ı depreme dayanıklı09 Mart 2023 Perşembe 16:13
  • Güney'de 1590 mülteci ülkelerine iade edildi09 Mart 2023 Perşembe 15:20
  • Hristodulidis, Avrupa Birliği’nden siyasi yetkililerin Kıbrıs sorununa müdahil olmasını önerecek08 Mart 2023 Çarşamba 16:44
  • Annita Dimitriu, kendisi aleyhindeki sahte haberler nedeniyle polise şikayette bulundu07 Mart 2023 Salı 16:09
  • Konstandinos Yoannu, Purnara mülteci kampını ziyaret etti07 Mart 2023 Salı 15:21
  • Rum basını: Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin eylem planını ileriye götürmeye başladı07 Mart 2023 Salı 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti