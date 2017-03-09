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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da eleştirileri böyle yanıtladı: Bullshit!

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da eleştirileri böyle yanıtladı: Bullshit!
"Neredeyse 40 milyon turist ağırlıyoruz, yasayı çiğnemedikçe her ülkede olduğu gibi kimse hapiste tutulmuyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'nda (ITB) gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye'deki tutuklamalara yönelik eleştirel bir soruya verdiği yanıtta, "Aslında bu basının kara propagandası, siz de dahil olmak üzere. Neredeyse 40 milyon turist ağırlıyoruz ve yasayı çiğnemedikçe her ülkede olduğu gibi kimse hapiste tutulmuyor. Sizinkindeki gibi. Bunu söylemeliyim, bu zırvalık. (Bullshit)" ifadesini kullandı.Türkiye ile Almanya arasında, Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel’in İstanbul’da tutuklanması ve ardından Türk bakanların bu ülkedeki seçmenlere hitaben yapacağı konuşmaların iptal edilmesi ile tırmanan gerilim kriz boyutuna ulaşmıştı. 

Dünya'nın en büyük turizm fuarı olan Uluslararası Berlin Turizm Borsası Fuarı'nda konuşan Çavuşoğlu, "Esasen Dünya Turizm Borsası, ITB'de belirlenir. Dolayısıyla Türkiye'deki turizmciler otel sahiplerinden tutun da sağlık ve alternatif turizmden yatırım yapanlar ve seyahat acenteleri mutlaka gelir bu fuara katılırlar" dedi.

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Alman dostlarımızın da tatillerini yapmak için Türkiye'yi tercih etmelerinden biz büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sabah dostum Sigmar Gabril'le de görüşmemizde vurguladığımız gibi biraz sonra görüşmenin detaylarını ayrıca paylaşacağız. Almanya'da yaşayan Türkler ve benim şehrim Antalya ve Alanya'da yaşayan Almanlar ve özellikle tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen Almanlar, Türkiye ile Almanya arasında bizim en önemli dostluk köprümüzdür. İlişkimize önemli katkı sağlıyorlar. Bundan sonraki süreçte de bunun böyle olmasını arzu ediyoruz. 2017 yıllarda başta olmak üzere daha fazla alman dostumuzu ve vatandaşımızı tatillerini geçirmek için güzel ülkemize ve şehirlerimize davet ediyoruz" açıklamasını yaptı"

Türkiye rezervasyonlarında büyük düşüş

Alman Seyahat Acentaleri Birliği’nin (DRV) verilerine göre 2015 yılında yaklaşık 5 milyon 600 bin Alman, tatilini Türkiye’de yaptı. Ancak bu sayı, son yıllarda cazip fiyatlara rağmen büyük bir düşüşe geçti. 2016 yılında tatilini Türkiye’de geçiren Almanların sayısı yüzde 40 oranında düştü. 2017 yılının ilk üç ayında da bu düşüş yüzde 58 olarak kaydedildi. Terör saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi, OHAL ilanı, on binlerce kişinin tutuklanması, özellikle Türkiye’de ailecek tatil yapmak isteyen Almanların tercihlerini olumsuz etkiledi.

Alman Seyahat Acentaleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya ve Türkiye arasında gazeteci Deniz Yücel’in tutuklanması ve Türk bakanların Almanya’daki referandum etkinliklerinin iptalleri ile yaşanan son gerginliğin, turizm sektörünü daha da olumsuz etkilemesinden endişeleniyor. Fiebig, "Bu gerginlikler medyada ne kadar yer bulursa müşterilerin tercihleri üzerindeki etkide o kadar kuvvetli olur" diye konuştu. Rezervasyon trendini aksi yöne çevirmenin kolay olmadığına dikkat çeken Fiebig, bu gerginliğin en kısa zamanda dinmesi ve Türk partnerlerin 2017 yılında da cazip tekliflerle spontane karar veren tatilcileri etkilemesini umuyor.

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