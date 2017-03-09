Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda programını iptal etti

Çavuşoğlu'nun cumartesi günü Rotterdam'da konuşması bekleniyordu

Hollanda basını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rotterdam'daki programını iptal ettiğini duyurdu. Çavuşoğlu'nun Cumartesi günü Hollanda'nın Rotterdam kentinde referandum kampanyası yapma kararı aldığı bildirilmişti.

Belediye başkanının mektubu

Çavuşoğlu’nun Rotterdam’daki etkinliğinin iptaliyle ilgili belediye başkanının mektubu ortaya çıktı.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb’in Rotterdam Şehir Konseyi’ne yazdığı mektubun çevirisi şöyle:

“Şehir Konseyine;

"Geçen hafta Türk Bakan’ın Rotterdam’da Türk referandumu için kampanya çalışması yapmayı planladığı öğrenildi. Bu mektupta mevcut durumu sizlere aktarıyorum.

"3 Mart 2017 Cuma günü Türk Bakan Çavuşoğlu’nun Türk referandum için Rotterdam’a gelmeyi planladığı ilan edildi. Başbakan, hemen bir Türk Bakanın seçim kampanyası amacıyla buraya gelmesini istenmeyen bir durum olarak nitelendirdi. Belediye Başkanı olarak buna katılıyorum.

"Böylesi bir toplantının içeriği hakkında değerlendirmede bulunmak bana düşmez. Ancak şehir yönetimi olarak inanıyorum ki Bakan’ın gelişi kamusal huzura ve güvenliğe direkt bir risk oluşturmaktadır ve kutuplaşmalar ile gerginliğin tırmanmasına sebep olabilir. Başarısız darbe girişimi sonrası Türk toplumu içinde gerginlikler arttı ki bu durumun Rotterdam’ın (Türk) sakinlerinin kendilerini güvende hissetmeleri üzerinde etkileri olmaktadır.

"Toplantı Hoogvliet’te bir konferans salonunda 11 Mart 2017’de gerçekleşecekti. Salon sahibi salonunu bu toplantıya açmayacağını bildirdi. Bununla birlikte zaten şehir yönetimi Türk hükümetinden bir Bakanın katılacağı bir toplantıyı söz konusu mekanda veya şehirde herhangi başka bir yerde de olsa kamusal huzur ve güvenlik gerekçesiyle yasaklardı. Uluslararası diplomasiye ve siyasete güveniyor ve Bakanın ziyaretinden vazgeçmesini ümit ediyorum.”

Aşırı sağcı liderden protesto

Hollanda'da genel seçimlere bir hafta kala yapılan kamuoyu yoklamalarına göre oy kaybetmeye başlayan aşırı sağcı lider Geert Wildersde Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği binasının önünde Hollandaca ve Türkçe, "Uzak dur! Bu bizim ülkemiz" yazan bir pankart açmıştı.