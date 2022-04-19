Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ile Batı arasında güvenin tekrar sağlanması on yıllar alabilir

Çavuşoğlu yaşananları yeni bir Soğuk Savaş döneminin başlangıcına benzetti ve sahada değişen dengelere rağmen diplomasinin sonuç vermesinin mümkün olabileceğini aktardı.

“En son Buça ve İrpin gibi bazı şehirlerden gelen kabul edemeyeceğimiz insanlık dışı görüntüler ve şimdi Mariupol ve Donbas bölgesinde devam eden çatışmalar süreci olumsuz etkiledi ama öyle veya böyle bu savaşı durdurmamız lazım” diyen Çavuşoğlu, Ukrayna'nın NATO'nun 5. maddesine benzer bir garantörlük istediğini ancak başta Batılı müttefikler olmak üzere herkesin bunu karşı olduğunun görüldüğünü söyledi.