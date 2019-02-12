Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tarım ürünlerinde aradaki rantçılar ortadan kalkacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fiyatları artan sebze meyve fiyatlarıyla ilgili konuştu.
Antalya'da çiftçinin 2 liraya sattığı ürünün, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yüzde 300- 400 artışla tüketiciye satıldığını belirten Çavuşoğlu, "Çiftçinin aldığı para düşük, tüketicinin ödediği ücret yüksek. Aradaki yüzde 400 parayı kim kazanıyor? Çiftçi kazanacak, malının değerini alacak. Tüketiciler de makul fiyata alacak, aradaki rantçılar ortadan kalkacak" dedi.
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