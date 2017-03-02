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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten çekilmezse vuracağımızı söyledik

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten çekilmezse vuracağımızı söyledik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç hakkında, "YPG buradan çekilmezse biz vuracağımızı söyledik." dedi.

Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluMünbiç hakkında, "YPG buradan çekilmezse biz vuracağımızı söyledik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonundaki toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Çavuşoğlu, "YPG buradan (Münbiç) çekilmezse biz YPG'yi vuracağımızı daha önce de söyledik. Tabii ki bu yeni bir şey değildir. Biz şu anda ABD ile Rakka operasyonunu nasıl gerçekleştirebiliriz ve hangi kuvvetlere nasıl destek verebiliriz? Biz de özel kuvvetler olarak, sadece ABD ve Türkiye değil, Almanya, Fransa, İngiltere gibi arazide koalisyonun içinde olan ülkeler var. Havadan nasıl destek verilebilir? Bunları görüşüyoruz." dedi.

Türkiye ile ABD'nin karşı karşıya gelme olasılığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, böyle bir riskin olmadığını belirterek "Burası ABD'nin toprakları değil ki. ABD askerleriyle biz niye karşı karşıya gelelim." diye konuştu.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki amaç, Münbiç operasyonuyla buranın temizlenmesi ve gerçek sahiplerine teslim edilmesidir. Eğer ABD, YPG'yi müttefik olarak seçiyorsa onlara dokunan bana dokunur anlayışındaysa o başka ama böyle bir anlayış olmadığını biz biliyoruz. O nedenle YPG ile veya başka bir terör örgütüyle olan mücadelemiz, bizi ABD ile karşı karşıya getirmemelidir. Terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin durmasını arzu etmeyiz."

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