  • BIST 1.478,190
  • Altın 482,20
  • Dolar 8,2750
  • Euro 9,7800
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan AB’ye Afganistan tepkisi: Para veriyoruz Türkiye’de tutun olmaz

»
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durum ve Kabil Havalimanı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Biz para veriyoruz Afganları Türkiye’de tutun gibi bir iş birliği olmaz." dedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan AB’ye Afganistan tepkisi: Para veriyoruz Türkiye’de tutun olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle:

– Kolay bir sorun değil. Sorunun üstesinden gelebilmek için iş birliği şart. Tek başına Türkiye ya da Katar’ın üstleneceği mesele değil. Havaalanının işletilmesi için nasıl adım atılabilir. İki aşamalı olabilir.

– Askeri uçuşlarda ilgili askeri uçakların farklı ülkelerin vatandaşları ve Afganistan’dan ayrılacak diğer kişilerin tahliyeleri için açık olabilir. Ticari uçuşların gerçekleşmesi için şartların oluşması gerekir.

– Şimdi Taliban’dan ve bazı ülkelerden de bizimle işbirliği konusunda talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz.

‘TEKLİF GELSE DE KABUL ETMEYECEĞİZ’

– Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelmedi şu ana kadar gelse bile kabul etmeyeceğiz.

– Biz para veriyoruz Afganları Türkiye'de tutun gibi bir iş birliği olmaz. Avrupa Birliği’nin para veririz bu iş çözülür işinden vazgeçmesi lazım

– Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Avrupa ülkelerine giden göçmen sayısı yüzde 95 oranında azaldı. Maalesef Avrupa Birliği kendi yükümlülüklerini yerine getiremedi.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal medya onu konuşuyor: Nâzım Özgün İpek'in hikayesi yürek burktu01 Eylül 2021 Çarşamba 16:14
  • Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Petrol sızıntısına bağlı kirlilik için harekete geçtik"01 Eylül 2021 Çarşamba 16:05
  • Kılıçdaroğlu: Bayraktar itirafta bulundu, diğer eski bakanların da suçunu tescilledi01 Eylül 2021 Çarşamba 12:24
  • Sınıra ulaşmak için çölü aştılar01 Eylül 2021 Çarşamba 11:41
  • Türkiye'de diyanet, protokolde 40 basamak ‘sıçradı’01 Eylül 2021 Çarşamba 10:45
  • Profesör: Suriye’deki petrol sızıntısının Türkiye’ye gelme ihtimali yüksek01 Eylül 2021 Çarşamba 10:11
  • Ferhan Şensoy hayatını kaybetti31 Ağustos 2021 Salı 18:16
  • İBB’den Yenikapı’da 30 Ağustos kutlamaları31 Ağustos 2021 Salı 11:58
  • Eski AKP’li vekilden Erdoğan Bayraktar değerlendirmesi: Yüzde 95’i itirafçı olacak31 Ağustos 2021 Salı 11:02
  • Demirtaş: Manavgat ne kadar hepimizinse Dersim de o kadar hepimizindir31 Ağustos 2021 Salı 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti