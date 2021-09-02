Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan AB’ye Afganistan tepkisi: Para veriyoruz Türkiye’de tutun olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durum ve Kabil Havalimanı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Biz para veriyoruz Afganları Türkiye’de tutun gibi bir iş birliği olmaz." dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle:

– Kolay bir sorun değil. Sorunun üstesinden gelebilmek için iş birliği şart. Tek başına Türkiye ya da Katar’ın üstleneceği mesele değil. Havaalanının işletilmesi için nasıl adım atılabilir. İki aşamalı olabilir.

– Askeri uçuşlarda ilgili askeri uçakların farklı ülkelerin vatandaşları ve Afganistan’dan ayrılacak diğer kişilerin tahliyeleri için açık olabilir. Ticari uçuşların gerçekleşmesi için şartların oluşması gerekir.

– Şimdi Taliban’dan ve bazı ülkelerden de bizimle işbirliği konusunda talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz.

‘TEKLİF GELSE DE KABUL ETMEYECEĞİZ’



– Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelmedi şu ana kadar gelse bile kabul etmeyeceğiz.

– Biz para veriyoruz Afganları Türkiye'de tutun gibi bir iş birliği olmaz. Avrupa Birliği’nin para veririz bu iş çözülür işinden vazgeçmesi lazım

– Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Avrupa ülkelerine giden göçmen sayısı yüzde 95 oranında azaldı. Maalesef Avrupa Birliği kendi yükümlülüklerini yerine getiremedi.”