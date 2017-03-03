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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Türkiye'nin patronu değilsiniz

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Türkiye'nin patronu değilsiniz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'daki Türklerle toplantısının iptal edilmesine ilişkin, "Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki Türklerle yapmak istediği toplantının iptal edilmesine ilişkin, "Bu Alman derin devletinin sistematik şekilde bir uygulaması haline geldi." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Çavuşoğlu, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı toplantının iptali hakkında, "Almanya'nın bu tavrı gerçekten ne demokrasiye ne de ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğüne sığar. Herkese demokrasi dersi vermeye çalışan bir ülkenin, hatta birçok ülkenin de iç işlerine bu şekilde karışmaya çalışan bir ülkenin ve onun sisteminin son yıllarda bu tür etkinlikleri engellemeye çalışması esasen Almanya'nın ve Batı'nın ne kadar çifte standart içinde olduklarının göstergesidir." dedi.

 

Geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da vatandaşlarla yapacağı 15 Temmuz ile ilgili toplantının engellendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, ancak terör örgütü PKK'nın toplantısına izin verildiğini ve bu toplantıya PKK ele başlarının canlı bağlantı yoluyla katıldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Terörist başlarına izin veriyorsunuz, halkın oyuyla seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a izin vermiyorsunuz. Bunun izah edilir bir tarafı yoktur." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da toplantısına engeller çıkarılmaya çalışıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Şimdi ise özellikle belediyeler iptal etmeye başladı toplantıları. Bu tesadüf değil. Bu Alman derin devletinin sistematik şekilde bir uygulaması haline geldi." ifadesini kullandı.

'Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil'

Çavuşoğlu, Alman yetkililerin kendileriyle şart koşarak görüşemeyeceğini belirterek, "Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf, Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Siz de Türkiye'ye eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız." dedi.

'Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz'

Almanya'nın Türk toplumuna yönelik baskı uyguladığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu tür baskılar bizi yıldırmaz. Türk toplumuna yaptığınız sistematik baskılar Türk toplumunu yıldırmaz. Bunu başaramazsınız. Gelin ortak hareket edelim. Türk toplumuna yönelik de birlikte çalışalım ve iki ülke arasında çok güçlü bağlar var, bu bağları güçlendirelim. Ama şu seçim öncesi popülizmden uzak durun. Bizimle ilişkilerinizi sürdürmek istiyorsanız, tekrar ediyorum, bize nasıl davranmanız gerektiğini öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez ve biz de karşılığını veririz, hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünün. Bizim Almanya'ya vereceğimiz mesaj budur. "

İki ülke arasında yıllardır devam eden dostluğa değinen Çavuşoğlu, "Bizimle çalışmak istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez. Biz de karşılığını veririz. Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz." dedi.

Çavuşoğlu, Türk vatandaşının hissiyatını yansıttığını belirterek, 80 milyonluk Türk milletinin de Almanya'nın bu davranışını kabul etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. 

PKK tehdidi

Çavuşoğlu, ayrıca, terör örgütü PKK ile PYD'nin herkesin düşmanı olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Kuzey Irak'ta da oradaki meşru bölgesel yönetime karşı bir tehdittir. Hatta bazı ülkeler tarafından da kullanılmaktadır. Yani şu andaki yönetime karşı kullanılmaktadır. Bu bir gerçektir. Dolayısıyla Türkiye'ye de bir tehdittir. Biz dün de söyledik, PKK'ya karşı Irak'ta ortak hareket edeceğiz. Bu terör örgütü nerede olursa olsun bununla mücadele etmek bizim görevimizdir. Bu Irak için de bir tehdittir, Kuzey Irak için de bir tehdittir. Dolayısıyla PKK tehdit olarak devam ettiği sürece de PKK ile mücadele etmek elzemdir, kaçınılmazdır. "

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