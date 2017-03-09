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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya: Adam gibi rica ederlerse...

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya: Adam gibi rica ederlerse...
"Seçim sonrası cuma ya da cumartesi..."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'daki etkinlik için mevkidaşıyla görüşeceklerini belirterek, "Rica ederse seçim sonrası gel diye, adam gibi rica ederse, seçim sonrası cuma ya da cumartesi gidebiliriz. 'Her şart bizim için zor derse' bu cumartesi giderim" dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik 'Nazi' benzetmesine ilişkin olarak, "Söylemeye çalıştığımız şu; Avrupa'da yaşananlar şu an bize ikinci dünya savaşı dönemindeki Avrupa'yı hatırlatıyor. Biz şahsen sen Nazi'sin demedik, yapılan uygulamalarla ilgili Cumhurbaşkanımız bir benzetme yaptı. Bu tür uygulamalar, bu tür engellemeler bizi durduramaz. Biz bu tür faşistlere de pabuç bırakmayız" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’nin hedefinin El Bab’dan sonra öncelikle Münbiç olduğunu belirterek, "Münbiç’e gittiğimiz zaman karşılaşırsak YPG’yi vuracağımızı daha önce net bir şekilde ifade ettik" dedi.

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