 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.009
  • Altın 145,788
  • Dolar 3,6175
  • Euro 3,9278
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu bugün Londra'ya gitti

» »
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu bugün Londra'ya gitti
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, temaslarda bulunmak amacıyla bugün Londra'ya gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Londra'da, bir dizi üst düzey görüşme yapacak, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliğini ziyaret edecek ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ile bir araya gelecek.

Ertuğruloğlu, temasları çerçevesinde Birleşik Krallık Parlamentosu Dostluk Grubu üyelerine brifing verecek.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na, Londra temasları sırasında, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü ile Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Dış Politika Planlama Müdürü Servet Başaran eşlik edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "YÖDAK bu yasayla birlikte siyasileştirilmiş olacaktır"27 Mart 2017 Pazartesi 17:42
  • İşte uygulamaya "geçirilecek" yeni fiyat...27 Mart 2017 Pazartesi 16:52
  • Rum Basın Özetleri Biriminde yarın tam gün grev yapılıyor27 Mart 2017 Pazartesi 16:31
  • HAKSEN’den Trafik Dairesi ve İzin Kurulu’na grev ve eylem uyarısı27 Mart 2017 Pazartesi 16:16
  • Su İşler Dairesi'nden önemli duyuru!27 Mart 2017 Pazartesi 16:03
  • CTP Gençlik Örgütü Roma’da Yes Kongresi’ne katıldı27 Mart 2017 Pazartesi 15:57
  • Bir Değişiklik Yasa Tasarısı daha değiştirilmeden kabul edildi27 Mart 2017 Pazartesi 15:56
  • Erhürman:”Esnaf Federasyonu’na sonuna kadar karşıyız”27 Mart 2017 Pazartesi 15:54
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'dan YÖDAK yorumu...27 Mart 2017 Pazartesi 15:52
  • Cumhurbaşkanı Akıncı tarafınca geri gönderilmişti...27 Mart 2017 Pazartesi 14:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti