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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymim ile görüştü.

Görüşme, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki genel merkezinde yer aldı.

Görüşmede, Bakan Ertuğruloğlu, İİT Genel Sekreteri'ne KKTC hakkında detaylı bilgi verdi ve KKTC'ye davet etti.

İİT üyesi ülkelerin KKTC'yi yakından tanıması ve ziyaret etmesinin önemine işaret eden Ertuğruloğlu, İİT üyesi ülkelerin KKTC ile yapacağı yakın işbirliğinin ambargolar altındaki Kıbrıs Türk halkının bunları aşması için destek ve faydalı olacağını kaydetti.

KKTC'nin İİT üyesi ülkelerle turizm, ticaret, eğitim alanlarında işbirliğine hazır olduğunu, hali hazırda İİT üyesi ülkelerden 22 binin üzerinde öğrencinin KKTC Üniversitelerinde eğitim gördüğünü ifade eden Ertuğruloğlu, bu tip işbirliklerinin geliştirilmesinin önemine değindi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Kıbrıs sorununun tarihçesi hakkında genel sekretere detaylı bilgi veren ve 50 yıldır devam eden müzakere süreçlerini anlatan Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta sürdürülen müzakerelerde Kıbrıs Türk halkı için siyasi ve egemen eşitlik ile Türkiye'nin garantörlüğünün asla vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin KKTC'ye her alanda ve her şartta destek verdiğini belirten Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının bugün varlığını Türkiye sayesinde sürdürdüğünü söyledi.

Genel Sekreter’in KKTC'yi yakından tanıması ve yerinde tespitlerde bulunması için ziyaretinin gerekliliğine işaret eden Ertuğruloğlu, onu KKTC'de ağırlamaktan mutluluk ve onur duyacaklarını söyledi.

Genel Sekreter’in Kıbrıs müzakere süreci, Kıbrıs sorunu ve KKTC ile ilgili sorduğu soruları da yanıtlayan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na görüşmede müsteşar Mustafa Lakadamyalı, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ve Dışişleri Bakanlığı 2. sekreterlerinden Çağrı Kalfaoğlu eşlik etti.

Ertuğruloğlu, görüşme anısına Genel Sekreter’e üzerinde Girne Limanı fotoğrafı bulunan plaket de sundu.

Ertuğruloğlu, görüşmenin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymim'in onuruna verdiği öğle yemeğine de katıldı.

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