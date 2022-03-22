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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Taha İle İslamabad'da Görüştü

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Taha İle İslamabad'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Taha İle İslamabad'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile ikili ilişkileri ve adadaki son durumu ele aldı.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertuğruloğlu ve Taha, İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın yapıldığı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi.

Görüşmede İİT ile KKTC arasındaki ilişkiler değerlendirilirken, İİT'nin Dışişleri Bakanları Konseyi’nin Kıbrıs konusunda aldığı kararların uygulanmasının önemi vurgulandı.

AA’nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "KKTC Türklerinin haklı davalarında İİT'nin dayanışma rolünü önemsediklerini" kaydederken, İİT Genel Sekreteri Taha da İİT'nin Kıbrıs Türkleriyle dayanışma içinde olacağını yineledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesi Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geldi.

HEYETİN TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 19 Şubat'ta, Dr. Hacı Ali Açıkgül başkanlığındaki İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu heyetini kabul etmişti.

Tatar, İslam devletlerine, Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız izolasyonların kaldırılması için yardımcı olma çağrısı yaparak, "İİT'den beklentimiz, büyük haksızlığa uğrayan Kıbrıs Türkeri'nin yanında olmalarıdır." şeklinde konuşmuştu.

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