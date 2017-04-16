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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İslam Kalkınma Bankası Genel Başkanı Haccar ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İslam Kalkınma Bankası Genel Başkanı Haccar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cidde’de İslam Kalkınma Bankası Genel Başkanı Bender bin Muhammed bin Hamza Al Haccar ile görüştü.

Görüşmede, bankanın, genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisi özelde de yüksek eğitim, turizm ve ülke altyapısına nasıl destek yapabileceği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İslam Kalkınma Bankası Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, İslam Kalkınma Bankası Genel Başkanı Haccar'a KKTC ile ilgili bilgiler verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, Haccar'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi, “ekonominin lokomotifi olan yüksek eğitim ve turizm” hakkında detaylı bilgiler aktardı, KKTC'yi daha yakından tanıması için ülkeye davet etti.

KKTC'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak yer aldığını ifade eden Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler ile KKTC arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkına yıllardır haksız ambargolar uygulandığını ifade eden Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin KKTC ile yapacağı işbirliklerinin Kıbrıs Türk halkına faydalarının olacağını söyledi.

Haccar'a Kıbrıs müzakereleri hakkında da bilgiler veren Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorunu tarihçesi ile ilgili de bilgiler aktardı.

İSLAM DAYANIŞMA FONU ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam Dayanışma Fonu İcra Direktörü İbrahim Abdullah Al-Khuzayem ile de görüştü.

Ertuğruloğlu, ilk olarak örgütün Sağlık Bakanlığı’na yaptığı tıbbi cihaz yardımı için teşekkür etti.

Al-Khuzayem'i, ülkeyi daha yakından tanıması ve yerinde tespitler yapması için KKTC'ye davet eden Ertuğruloğlu, Fon ile Kıbrıs Türk halkına fayda sağlayacak daha farklı projelerde çalışma temennisini iletti.

Fon yetkililerinin KKTC'ye ziyaretinin anlamlı olacağına işaret eden Ertuğruloğlu, Fonun KKTC'de yapacağı bire bir izlenim ve ihtiyaçları yerinde tespit etmesinin önemine işaret etti.

Al-Khuzayem de, KKTC'ye yaptıkları katkılar ve çalışmaları anlatarak, toplumu birebir ilgilendiren projeleri destekleyeceklerini söyledi.

Özellikle eğitim ve sağlık alanında işbirlikleri yapılabileceklerini söyleyen Al-Khuzayem, KKTC ile yakın işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

Görüşmelerde Bakan Ertuğruloğlu'na Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ve Dışişleri Bakanlığı 2. Sekreterlerinden Çağrı Kalfaoğlu eşlik etti.

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