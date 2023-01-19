Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Lefkoşa sınır hattında incelemelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile Lefkoşa sınır bölgesinde incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Küçükkaymaklı bölgesinden başlayıp Metehan’a kadar devam eden sınır incelemesinde Topaloğlu ve bölgelerdeki birlik komutanları bilgi verdi.

Sınır bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerinin faaliyetlerini yerinde gözlemleyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın etkin caydırıcı gücü sayesinde güven içinde olduğunu belirterek, “Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı, Kıbrıs Türk halkı için tek güvencedir” dedi.