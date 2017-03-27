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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Newcastle Üniversitesi heyetine brifing verdi

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Newcastle Üniversitesi heyetine brifing verdi
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Londra’daki Newcastle Üniversitesi’nden 33 kişilik heyete, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs müzakere süreci hakkında brifing verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Konferans Salonunda yer alan brifingde, Bakan Ertuğruloğlu, öğrenci ve akademisyenlerden oluşan Newcastle Üniversitesi heyetine, Kıbrıs sorununun tarihçesi, 50 yıldır süren Kıbrıs müzakere süreci ve Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerle ilgili görüşlerini anlattı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na brifing sırasında Bakanlık Genel Müdürü Kemal Köprülü ile Özel Kalem Müdürü Erol Vardan da eşlik etti.

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