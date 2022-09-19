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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari ile New York’ta bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ertuğruloğlu’nun Zerdari’ne dost ve kardeş ülke Pakistan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne vermekte olduğu destek ve dayanışma için teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilip, ileriye götürülmesi konusunda mutabık kalıdığı da bildirildi.

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