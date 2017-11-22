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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Polonya'da temaslarda bulundu

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Polonya'da temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Polonya'nın başkenti Varşova ile Lodz kentinde temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği ve Avrupa İş Kulübü’nün davetlisi olarak Polonya'ya giden Ertuğruloğlu, burada ikili temaslarda bulundu, konferanslara katıldı ve basına Kıbrıs'taki son gelişmelerle ilgili mülakat verdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Polonya temaslarına iki örgütün işbirliğinde Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Bioekonomi Kongresi'ne katılarak başladı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, kongre çerçevesinde araştırma kurumları, üniversiteler ve firma temsilcileri ile görüşme fırsatı buldu.

Ertuğruloğlu, kongrenin "Gala Yemeği" kapsamında AP eski Başkanı ve Polonya eski Başbakanı Jerzy Buzek, diğer AB ve Polonyalı yetkililer ile de görüştü.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ayrıca Lodz eyaleti Marşali Witold Stępien ile de bir araya geldi.

Ertuğruloğlu, Polonya ziyareti çerçevesinde Varşova'ya geçerek, temaslarına devam etti.

Ertuğruloğlu, Varşova'da Polonya Parlamentosu’nu ziyaret ederek, bazı milletvekilleri ile görüşmeler yaptı, ayrıca Polonya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü.

Polonya temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bu gece ülkeye dönecek.

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