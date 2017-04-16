 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAYeni Erenköy Belediyesi emekçileri isyan etti!

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Suudi Arabistan'da

» »
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Suudi Arabistan'da
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, Suudi Arabistan'a gelişinde, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı’nda Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen, İslam İşbirliği Teşkilatı yetkilileri tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Cidde’de ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyaret anısına Büyükelçi Şen'e plaket takdim eden Ertuğruloğlu, burada temsilcilik özel defteri imzaladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ayrıca Mekke'de Kabe'ye ziyaret düzenledi.

Ertuğruloğlu, bugün başladığı Cidde ziyaretinde gün boyu temaslar yapacak.

ERTUĞRULOĞLU BUGÜN MUSKAT’A GEÇECEK

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cidde’de İslam Dayanışma Fonu yetkilileri, İslam Kalkınma Bankası Genel Başkanı Bender bin Muhammed bin Hamza Al Haccar ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymim ile resmi görüşmeler gerçekleştirecek.

İİT Genel Sekreteri tarafından bugün onuruna verilecek yemeğe katılacak olan Bakan Ertuğruloğlu, buradan Umman'ın başkenti Muskat'a hareket edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BKP Genel Sekreteri Sonüstün: “dini ibadeti engellemek, temel insan hakları ihlalidir”15 Nisan 2017 Cumartesi 10:28
  • Fikri Ataoğlu Turizm Haftası mesajı yayımladı15 Nisan 2017 Cumartesi 09:53
  • Çevre Bakanlığı: “insan sağlığının korunması sınırını aştı”14 Nisan 2017 Cuma 18:47
  • Meteoroloji Dairesi son 24 saat için uyarı verdi!14 Nisan 2017 Cuma 18:38
  • Dışişleri Bakanlığı ibadet konusunda Kıbrıs Rum tarafını suçladı14 Nisan 2017 Cuma 16:19
  • Başhekim Dizdarlı Vardan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı14 Nisan 2017 Cuma 15:37
  • Siber YDÜ meleklerini kabul etti14 Nisan 2017 Cuma 15:33
  • Hilmi Hami'nin ölüm sebebi açıklandı...14 Nisan 2017 Cuma 15:05
  • Siber, 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılacak KKTC ekibini kabul etti14 Nisan 2017 Cuma 13:58
  • KTOEÖS: “eğitimde kayıplar yaşanıyor”14 Nisan 2017 Cuma 13:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti