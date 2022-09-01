Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakan Hulusi Akar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakan Hulusi Akar ile görüştü.

AA’da yer alan habere göre TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve bakan yardımcıları ile bir araya geldi.

Akar, davetlisi olarak Türkiye’de gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev ile Kalender Kasrı’nda gerçekleştirilen toplantıda buluştu.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.