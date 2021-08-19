  • BIST 1.439,860
  • Altın 489,24
  • Dolar 8,5180
  • Euro 9,9450
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakanı Akar ile Görüştü

» »
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakanı Akar ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakanı Akar ile Görüştü

İstanbul’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

Görüşme, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında gerçekleşti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Akar, görüşmede Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan vazgeçmesinin önemine değindi. Akar, yıllardır denenmiş ve başarısız olmuş girişimler yerine egemen, eşit ve bağımsız iki devletli çözümün gerekliliğine vurgu yaptı.

Bakan Akar'ın ayrıca, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi garantörlük haklarını da kullanarak KKTC'nin hak ve hukukunu korumaya devam edeceğini, bunları hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğini, bu konudaki tavrının açık olduğu ve 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada bulunduğunu da ifade ettiği öğrenildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jet krizi ile ilgili polis bazı kişilere ‘dava’ okudu..19 Ağustos 2021 Perşembe 16:26
  • Cumhurbaşkanlığı, Hollandalı Milletvekiline Tepki Gösteren Rum Yönetimi’ni Kınadı19 Ağustos 2021 Perşembe 16:05
  • Moldova Uyruklu Kadın Müslüman Oldu19 Ağustos 2021 Perşembe 15:43
  • PGM Sürücüleri Uyardı19 Ağustos 2021 Perşembe 15:42
  • Ataoğlu: Rum ve Yunan Siyasi Yetkililerini De Ağırlamaktan Memnuniyet Duyarız19 Ağustos 2021 Perşembe 15:31
  • Pazartesi Lefkoşa'da eylem var!19 Ağustos 2021 Perşembe 15:15
  • CTP Vekili Doğuş Derya: PGM'de ŞİDDETE MÜDAHALE BİRIMI'nin içini boşaltılıyor, sürgün ediliyorlar!19 Ağustos 2021 Perşembe 14:56
  • Halkın Partisi Kıb-Tek Konusunda Hukuki Süreç Başlattı19 Ağustos 2021 Perşembe 14:49
  • Özyiğit: KIB-TEK'de yakıt için numune neden verilmiyor?19 Ağustos 2021 Perşembe 14:31
  • Yeniden Kamu Arazisi Olan Yerde “Piknik” Düzenleniyor19 Ağustos 2021 Perşembe 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti