Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Yıldızları’nı ağırladı

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarını yeniden KKTC’de görmekten ve bakanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı. Ertuğruloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta barış ve huzurun teminatı olduğunu söyledi.

Türk Yıldızları, cumartesi Lefkoşa’daki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde ve ardından da Girne semalarında gösteri sunacak.