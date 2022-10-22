Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu,“Hakikat Ötesi Çağda Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele” temalı toplantıda konuşma yaptı

İki gün süren ve 57 ülkeden bakanlar ve üst düzey temsilcilerin katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı İstanbul’da gerçekleştirildi. Konferansın bugünkü bölümünde bakanlar oturumu yer aldı. Bakanlar oturumunun açılışında Suudi Arabistan temsilcisi, İİT Enformasyon Bakanları Konferansı’nın dönem başkanlığını Türkiye’ye devretti.

Konferansa Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen “Hakikat Ötesi Çağda Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele” temalı toplantıda konuşma yaptı. Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, konferansa katılan bakanlara verdiği yemeğe ve bakanların toplu fotoğraf çekimine de katıldı. Konferansla İslam ülkelerinin medya ve iletişim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlananırken, Konferans boyunca İİT üyesi ülkelerin enformasyon kuruluşları temsilcilerince dezenformasyonla ve İslamofobiyle mücadele hakkında programlar geliştirilmesinin yolları arandı. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na, konferansta, Müdürü Meryem Özkurt, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Dışişleri Bakanlığı basın görevlisi Züleyha Karaman ve Dış Basın Birliği 2. Başkanı Fevzi Tanpınar eşitlik etti.